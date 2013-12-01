3 февраля сотрудники ГУНП в Запорожской области при поддержке спецназовцев провели более тридцати санкционированных обысков жилых помещений, офиса и автомобилей - полицейские продолжают документировать преступную деятельности группировки, которая занималась вымогательством денег с предпринимателей Васильевского района.
Уголовные производства начаты по признакам ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.
Как уже сообщалось, 25 января в Васильевском районе сотрудники криминальной полиции главка задержали двух рэкетиров, которые требовали "дань" с местного предпринимателя. Задержанные входили в состав преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у представителей малого и среднего бизнеса.
Полицейские проводят комплекс следственно-розыскных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности преступной группы.
Источник: ОК ГУНП в Запорожской области
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