Выполнение задания на первый цикл отбора и отправки претендентов на военную службу по контракту Запорожская область провалила: при наряде на январь 250 человек, область отправила в учебные центры только 119 человек, или 47,6%.
Самые низкие показатели, как отмечалось на селекторном совещании в ОГА, у Черниговском и Новониколаевском районах.
Стоит отметить, что наряд на первый квартал составляет, как сообщил журналистам заместитель областного военного комиссара — начальник отдела комплектования и призыва Юрий Бойко, 490 человек. То есть в январе нужно было набрать почти половину, что, скажем прямо, нереально с учетом новогодне-рождественских праздников, которые растягиваются на половину месяца.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", если в прошлом году претендентов на контрактную службу в учебные центры отправляли два раза в месяц, то в нынешнем году будет проводиться одна отправка в месяц. И все без исключения претенденты будут отправляться в учебные центры — независимо служил кандидат в армии или нет, есть у него статус участника боевых действий или нет.
Как отметил Юрий Бойко, в этом году Генштаб ужесточил требования к претендентам на военную службу по контракту, касающиеся состояния здоровья. В их отношении также предписано проводить более углубленное морально-психологическое изучение.
В частности, стали жестче требования в отношении судимости. По закону нельзя принимать на службу лиц, которые были осуждены за тяжелые преступления, но сейчас, по словам Юрия Сергеевича, зачастую отказывают в приеме на контрактную службу тем, кто имеет по нескольку судимостей за нетяжелые преступления.
Возможно, это связано с тем, что в ВСУ сохраняется тенденция большого количества небоевых потерь, которые в прошлом году даже превысили боевые. По данным Управления по связям с общественностью ВСУ, "количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256".
И это при том, что после демобилизации шестой волны в зоне боевых действий, где в основном происходят ЧП, остались только контрактники!
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Только цифры
В мирное время в ВСУ в год на контрактную службу в Запорожской области поступали 300-500 человек
В 2015 году контракт подписали около 1300 человек
В 2016 году контракт подписали около 3000 человек, из которых около 40% - участники АТО.
Самые низкие показатели, как отмечалось на селекторном совещании в ОГА, у Черниговском и Новониколаевском районах.
Стоит отметить, что наряд на первый квартал составляет, как сообщил журналистам заместитель областного военного комиссара — начальник отдела комплектования и призыва Юрий Бойко, 490 человек. То есть в январе нужно было набрать почти половину, что, скажем прямо, нереально с учетом новогодне-рождественских праздников, которые растягиваются на половину месяца.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", если в прошлом году претендентов на контрактную службу в учебные центры отправляли два раза в месяц, то в нынешнем году будет проводиться одна отправка в месяц. И все без исключения претенденты будут отправляться в учебные центры — независимо служил кандидат в армии или нет, есть у него статус участника боевых действий или нет.
Как отметил Юрий Бойко, в этом году Генштаб ужесточил требования к претендентам на военную службу по контракту, касающиеся состояния здоровья. В их отношении также предписано проводить более углубленное морально-психологическое изучение.
В частности, стали жестче требования в отношении судимости. По закону нельзя принимать на службу лиц, которые были осуждены за тяжелые преступления, но сейчас, по словам Юрия Сергеевича, зачастую отказывают в приеме на контрактную службу тем, кто имеет по нескольку судимостей за нетяжелые преступления.
Возможно, это связано с тем, что в ВСУ сохраняется тенденция большого количества небоевых потерь, которые в прошлом году даже превысили боевые. По данным Управления по связям с общественностью ВСУ, "количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256".
И это при том, что после демобилизации шестой волны в зоне боевых действий, где в основном происходят ЧП, остались только контрактники!
Читайте также: Запорожье в первом цикле не набрало и половины кандидатов в контрактники
Только цифры
В мирное время в ВСУ в год на контрактную службу в Запорожской области поступали 300-500 человек
В 2015 году контракт подписали около 1300 человек
В 2016 году контракт подписали около 3000 человек, из которых около 40% - участники АТО.
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