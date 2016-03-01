Не так давно одним из региональных интернет-изданий была обнародована информация о якобы имеющем место принуждении личного состава со стороны руководства ГУНП области приобрести повседневную форму нового образца за свой счет в срок до 15 февраля, когда якобы состоится гарнизонный развод.
ОК ГУНП в Запорожской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
Что касается обеспечения новой формой, то в украинской полиции сегодня имеют место определенные временные трудности.
Руководством Главного управления Национальной полиции в Запорожской области принято решение о первоочередном обеспечении формой подразделений, задействованных в охране общественного порядка.
На сегодняшний день полностью обеспечены зимней формой нового образца участковые инспекторы. Почти стопроцентно - дежурные части всех территориальных подразделений. Также в полном объеме получили форму бойцы специальных подразделений, которые несут службу в зоне проведения АТО.
Руководством Национальной полиции Украины решается вопрос о дальнейшем полном обеспечении личного состава форменной повседневной одеждой. В свою очередь, руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области также выделяет средства на приобретение новой формы.
Никаких жалоб о давлении на сотрудников по поводу приобретения формы за деньги ни к руководству ГУНП, ни в Инспекцию по личному составу, ни в Управление внутренней безопасности не поступало. И, напоследок, никакого гарнизонного развода на 15 февраля в Запорожье не запланировано.
ОК ГУНП в Запорожской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
Что касается обеспечения новой формой, то в украинской полиции сегодня имеют место определенные временные трудности.
Руководством Главного управления Национальной полиции в Запорожской области принято решение о первоочередном обеспечении формой подразделений, задействованных в охране общественного порядка.
На сегодняшний день полностью обеспечены зимней формой нового образца участковые инспекторы. Почти стопроцентно - дежурные части всех территориальных подразделений. Также в полном объеме получили форму бойцы специальных подразделений, которые несут службу в зоне проведения АТО.
Руководством Национальной полиции Украины решается вопрос о дальнейшем полном обеспечении личного состава форменной повседневной одеждой. В свою очередь, руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области также выделяет средства на приобретение новой формы.
Никаких жалоб о давлении на сотрудников по поводу приобретения формы за деньги ни к руководству ГУНП, ни в Инспекцию по личному составу, ни в Управление внутренней безопасности не поступало. И, напоследок, никакого гарнизонного развода на 15 февраля в Запорожье не запланировано.
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