ОК ГУНП в Запорожской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности.Что касается обеспечения новой формой, то в украинской полиции сегодня имеют место определенные временные трудности.Руководством Главного управления Национальной полиции в Запорожской области принято решение о первоочередном обеспечении формой подразделений, задействованных в охране общественного порядка.На сегодняшний день полностью обеспечены зимней формой нового образца участковые инспекторы. Почти стопроцентно - дежурные части всех территориальных подразделений. Также в полном объеме получили форму бойцы специальных подразделений, которые несут службу в зоне проведения АТО.Руководством Национальной полиции Украины решается вопрос о дальнейшем полном обеспечении личного состава форменной повседневной одеждой. В свою очередь, руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области также выделяет средства на приобретение новой формы.Никаких жалоб о давлении на сотрудников по поводу приобретения формы за деньги ни к руководству ГУНП, ни в Инспекцию по личному составу, ни в Управление внутренней безопасности не поступало. И, напоследок, никакого гарнизонного развода на 15 февраля в Запорожье не запланировано.