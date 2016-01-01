Последний раз в этом сезоне руководил действиями гостей Дмитрий Щиглинский, и он, прежде всего, стремился сохранить преимущество в пять очков, достигнутое в первом матче.В стартовой четверти равное противостояние наблюдалось в течение первых 6 минут, а затем хозяева усилиями главным образом Михаила Анисимова (8 очков), Руслана Отверченко (7) и Генри Дугата (6) стали уходить в отрыв, который к первому перерыву достиг 11-очковой отметки. Произошло это не в последнюю очередь из-за проигранной гостями борьбы за отскоки мяча - 5:11.Во второй 10-минутке запорожцам удалось сократить отставание до 5 пунктов, благодаря активности Павла Буренко, который в первой половине встречи принес в командный зачет 15 очков. С учетом счета первого матча восстановилась равновесие, то есть спор за выход в Финал Четырех Кубка только начинался. Можно было даже надеяться на положительный для запорожского клуба итог двухматчевого противостояния, но опять-таки настораживали цифры подборов - 23:12 в пользу " Будвельника " .Тем не менее, обескураживающими для столичных баскетболистов были первые три минуты третьей четверти, когда гости смогли выйти вперед 47:50, это Буренко, Носков и Рыбалко напомнили, что одним из козырей запорожского клуба являются точные броски из-за дуги. Впрочем, это был лишь эпизод.При счете 52:52 Дмитрий Щиглинский решил заменить Максима Лукьянова, который эффективно играл в защите и итоге стал лучшим в составе запорожцев в категории " + - " на Станислава Овдеенко, и ... следующий пятиминутный отрезок запорожская команда проиграла со счетом 5:15. Одним словом, киевляне, среди которых отличной игрой выделялись Михаил Анисимов (его актив достиг 16 пунктов) и Генри Дугат (21 очков + 6 подборов + 8 передач) до последнего перерыва создали преимущество в 10 пунктов (67:57). Поэтому в четвертой четверти довести матч до логической победы " Будивельнику " не составило труда.Остается надеяться, что отчетный матч высветил проблемные места в игре запорожской команды и дал повод для размышлений новому наставнику коллектива Валерию Плеханову. Ведь дебютным для него в этом качестве в Запорожье волей календаря регулярного чемпионата Суперлиги станет матч с тем же " Будивельником " 10 февраля.После матча":- Настрой у нас был очень высокий, мы боролись во всех компонентах и в поле и под кольцом, была физическая игра. Но, к сожалению, наших ростовых данных не хватило, мы очень много дали подобрать на своем щите. У команды "Будивельника" 11 подборов на чужом щите – это много. Но хочу сказать, что мы сегодня выглядели как команда – бились, за игру не стыдно, старались, потому что знали, что здесь в Киеве будет не просто играть и тот задел, который мы сделали в Запорожье это совсем ни о чем. Даже после перерыва вышли опять же с максимальным настроем, отыграли преимущество, вышли вперед и опять позволили "Будивельнику" вернуться из-за своих ошибок, может быть, из-за усталости.- Я думаю, что по накалу игра была очень хорошая, интересная для зрителя. Видно было, что обе команды настраивались на победу, был очень хороший боевой настрой у команды "Будивельника" и наши ребята хотели не уступить в борьбе. Но, к сожалению, ростер "Будивельника" пошире, чем у нас, у них игроки значительно ровнее в составе, поэтому в четвертой четверти получился маленький отрыв, который позволил им чувствовать себя уверенно. Мы проиграли в подборах.Поменяли в конце форму защиты и получилось несколько перехватов. Возможно, это надо было сделать раньше. Здесь я признаю, что это моя ошибка.ПРОТОКОЛ" БУДИВЕЛЬНИК " (Киев) - БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " . 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11). Киев. 3 февраля. Дворец спорта. 4000 зрителей.Судьи: Б. Рыжик, М. Амбросов, А. Раевский." БУДИВЕЛЬНИК " : Отверченко (9), Дугат (28 + 6 подборов + 8 передач), Горбенко (4), Крутоус (2), Анисимов (16); Дроздов (7), Завадский (2), Стивенс (15 + 11 подборов), Зотов.БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " : Рыбалко (3), Буренко (23), Конате (15), Носков (7), Лукьянов (10); Кондраков, Змитрович (3), Буц (2), Овдеенко (5).Броски с игры: 2 очковые - 29/44 - 17/31; 3-очковые - 6/19 - 9/24. Штрафные броски: 7/10 - 7/9. Подбор мяча: 25/11 - 20/4.Первый матч - 73:78.Источник: БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG "