Он объединяет несколько форматов для обеспечения высокой эффективности обучения: онлайн-курс Пенсильванского университета на платформе Coursera и практические занятия в центре " Окно в Америку " .На занятиях участники обсуждают преимущества и недостатки различных способов поиска работы, создают эффективное резюме и лаконичное сопроводительное письмо на английском языке, а также готовятся к прохождению собеседования. Во время курса каждый участник сформирует комплексную стратегию продвижения собственного профессионального бренда.Кроме того, посетители центра получат информацию о вакансиях, открытых в украинских представительствах международных компаний.Этот курс будет полезен также студентам и выпускникам.Заседания будут проходить каждый вторник с 31 января по 28 февраля с 17:00 до 18:30.Адрес: Запорожская областная библиотека, ул. Соборный, 142, 3-й этаж, к. 32, тел. 787-53-59email: woazaporizhzhia@gmail.comПосетителям также напоминают, что для присутствия на мероприятии стоит не забыть читательский билет Запорожской областной библиотеки.