Завтра, 5 февраля, в ДК Металлургов (ул. Независимой Украины, 17) состоится благотворительный вечер "Александровский бал", посвященный Дню православной молодежи.
Мероприятие продлится с 16-00 до 20-00 (сбор гостей с 15.00, сладкие столы будут установлены с 14.00).
В программе:
Танцевальная часть: полонез, вальсы, полька, падеграс в исполнении дебютантов, танцевальные мастер-классы для гостей, танцевальная программа. Музыкальная часть вечера будет представлена выступлением Запорожского Муниципального духового оркестра и сольными номерами отдельных исполнителей. Украшением мероприятия станут вокальные выступления молодежи г. Запорожья. Анимационная зона с играми и мастер-классами.
На благотворительном вечере будет работать ретро-фото-ателье.
Воспитанниками воскресных школ будут предложены домашняя выпечка и чай.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, вход на бал - только при соблюдении дресс-кода: юношам — пиджачный костюм, девушкам — длинное вечернее платье, сменная обувь обязательна.
Читайте также: В Запорожье прошел Александровский бал.
Мероприятие продлится с 16-00 до 20-00 (сбор гостей с 15.00, сладкие столы будут установлены с 14.00).
В программе:
Танцевальная часть: полонез, вальсы, полька, падеграс в исполнении дебютантов, танцевальные мастер-классы для гостей, танцевальная программа. Музыкальная часть вечера будет представлена выступлением Запорожского Муниципального духового оркестра и сольными номерами отдельных исполнителей. Украшением мероприятия станут вокальные выступления молодежи г. Запорожья. Анимационная зона с играми и мастер-классами.
На благотворительном вечере будет работать ретро-фото-ателье.
Воспитанниками воскресных школ будут предложены домашняя выпечка и чай.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, вход на бал - только при соблюдении дресс-кода: юношам — пиджачный костюм, девушкам — длинное вечернее платье, сменная обувь обязательна.
Читайте также: В Запорожье прошел Александровский бал.
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