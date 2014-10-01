Сегодня, 4 февраля, рано утром на пересечении улицы Игоря Сикорского (бывшая Куйбышева) и трассы Харьков-Симферополь будет сформирован второй гуманитарный конвой, который отправится в Авдеевку.
Как рассказал "Индустриалке" и.о. директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Леван Шишинашвили, в Авдеевку планируется отправить шесть фур со стройматериалами. В частности, это цемент, щебенка, кирпичи, пинобетон, рубероид, которые будут использованы для восстановления разрушенных социальных объектов и инфраструктуры.
Еще один, третий по счету, гуманитарный груз будет отправлен в понедельник, 6 февраля. К слову, к сбору необходимых вещей могут присоединиться все желающие.
Как сообщала "Индустриалка", 2 февраля облгосадминистрация отправила первый гуманитарный груз в Авдеевку. При разгрузке машин на территории школы №2 запорожцы попали под обстрел, в результате которого один человек погиб, а несколько получили ранения. Как рассказал журналистам директор департамента соцзащиты населения Игорь Мещан, сопровождавший груз, запорожцы не пострадали.
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