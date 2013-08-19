Васильевский районный суд Запорожской области не поддержал ходатайство прокуратуры о содержании под стражей и отстранении от должности городского головы Днепрорудного Юрия Коробова.
Как писала "Индустриалка", 31 января в 21.40 к мэру Днепрорудного пришли домой правоохранители и вручили ему подозрение за невыполнение решения суда. Поводом для этого якобы стало то, что мэр не выполнил решение суда и не восстановил в должности уволенного участника АТО, который до призыва по мобилизации занимал должность директора КП "Днепрорудненский городской рынок".
Правда, как выяснилось, директора рынка уволили в связи с окончанием срока действия контракта, и сделал это еще его предшественник Евгений Матвеев.
Во время судебного разбирательства суд усмотрел в материалах дела также много других нестыковок, в частности, представители обвинения допустили ошибки и нарушения в подготовке материалов.
- У клопотанні слідчого міститься лише голослівне твердження про те, що Коробов, використовуючи посаду, може впливати на свідка Волик.Суд приходить до висновку, що клопотання про тимчасове відсторонення підозрюваного Коробова від посади є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, - отметил судья Васильевского райсуда Николай Носик.
По словам Юрия Коробова, в происходящем усматривается попытка расшатать ситуацию в Днепрорудном, как это было в Энергодаре и Токмаке.
- Смотря на происходящее, я могу провести параллели с событиями в Энергодаре и Токмаке. Видимо, кому-то неприятно смотреть, что человек, который пришел с производства, благодаря команде, смог реализовать ряд важных проектов. И жители это видят и ценят, - сказал Юрий Коробов.
В районном совете также считают, что ситуацию в Днепрорудном специально дестабилизируют.
- Вероятно, стабильная работа с системным подходом в решении актуальных вопросов не всех устраивает. Только так я расцениваю ситуацию, когда из элементарного вопроса создается проблема глобального масштаба и выносится на всеобщее обсуждение с голословными обвинениями. Для нас в районе, к сожалению, за последний год это не новость. Заметна целая цепочка событий, - подчеркнул председатель Васильевского районного совета Денис Калинин.
Как писала "Индустриалка", 31 января в 21.40 к мэру Днепрорудного пришли домой правоохранители и вручили ему подозрение за невыполнение решения суда. Поводом для этого якобы стало то, что мэр не выполнил решение суда и не восстановил в должности уволенного участника АТО, который до призыва по мобилизации занимал должность директора КП "Днепрорудненский городской рынок".
Правда, как выяснилось, директора рынка уволили в связи с окончанием срока действия контракта, и сделал это еще его предшественник Евгений Матвеев.
Во время судебного разбирательства суд усмотрел в материалах дела также много других нестыковок, в частности, представители обвинения допустили ошибки и нарушения в подготовке материалов.
- У клопотанні слідчого міститься лише голослівне твердження про те, що Коробов, використовуючи посаду, може впливати на свідка Волик.Суд приходить до висновку, що клопотання про тимчасове відсторонення підозрюваного Коробова від посади є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, - отметил судья Васильевского райсуда Николай Носик.
По словам Юрия Коробова, в происходящем усматривается попытка расшатать ситуацию в Днепрорудном, как это было в Энергодаре и Токмаке.
- Смотря на происходящее, я могу провести параллели с событиями в Энергодаре и Токмаке. Видимо, кому-то неприятно смотреть, что человек, который пришел с производства, благодаря команде, смог реализовать ряд важных проектов. И жители это видят и ценят, - сказал Юрий Коробов.
В районном совете также считают, что ситуацию в Днепрорудном специально дестабилизируют.
- Вероятно, стабильная работа с системным подходом в решении актуальных вопросов не всех устраивает. Только так я расцениваю ситуацию, когда из элементарного вопроса создается проблема глобального масштаба и выносится на всеобщее обсуждение с голословными обвинениями. Для нас в районе, к сожалению, за последний год это не новость. Заметна целая цепочка событий, - подчеркнул председатель Васильевского районного совета Денис Калинин.
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