Металлурги ПАО "Запорожсталь" передали в Авдеевку стройматериалы, "буржуйки" и дрова для обогрева.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
"Продолжаем получать помощь для авдеевцев от наших коллег. Ростислав Шурма одним из первых позвонил и предложил помощь, а сегодня металлурги "Запорожстали" передали различные стройматериалы для восстановления поврежденного жилья, "буржуйки" и дрова для обогрева, в понедельник из Запорожья ждем бытовые генераторы", - отметил Муса Магомедов.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
"Продолжаем получать помощь для авдеевцев от наших коллег. Ростислав Шурма одним из первых позвонил и предложил помощь, а сегодня металлурги "Запорожстали" передали различные стройматериалы для восстановления поврежденного жилья, "буржуйки" и дрова для обогрева, в понедельник из Запорожья ждем бытовые генераторы", - отметил Муса Магомедов.
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