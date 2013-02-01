На Запорожской детской железной дороге теплолюбивых обитателей зооуголка попрятали на "зимние квартиры", но в вольерах остались те, кому холод и мороз не страшны. Среди них — страус, волк, овечки, павлины, хохлатые птицы...
- Зимівля проходить дуже добре, - рассказал "Индустриалке" начальник экологического отдела ДЖД Виталий Уляницкий. - Ми підготувалися — є підстилка, сіно, корми. В вольєрах поробили будиночки — навіть звіркам, яким не потрібно. До речі, вони ними користуються, якщо навіть у природі сплять на снігу або лісовій підстилці.
Для звірів, які не переносять морози, зробили на території зоопарку теплі приміщення, які обігріваються, і їх туди перенесли — це носуха, морські свинки, попугайчики. Є зимник, де тримаємо птицю. Туди також відселили овечок, які привели потомство у зимовий час, і поросят.
- Виталий Анатольевич, а как переносят запорожскую зиму африканские страусы?
- Дуже добре. Для них зробили будиночки, застелили соломою і вони там ховаються. Працівники зоопарку кожного дня перевіряють, як зимують птахи та тварини.
Как сообщала “Индустриалка”, в зооуголке зимует и сурок, которого в прошлом году подарили Детской железной дороге. 2 февраля, в Международный день сурка, зверька разбудили, чтобы он предсказал приход весны. Поскольку было пасмурно, сурок не увидел своей тени, а это значит, что зима еще продлится 6 недель.
Кстати, в вольерах некоторых обитателей поделали специальные окошки, чтобы дети и взрослые могли погладить животных, а заодно и сфотографировать их не через прутья огорожи.
Ну, а в аквариумном зале можно посмотреть на красивых рыбок многочисленных видов, а также на визитную карточку ДЖД - нильскую крокодилиху Маргошу, которая за пару лет при заботливом уходе здорово вымахала и весит сейчас под 80 кг.
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