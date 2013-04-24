Как рассказал " Индустриалке " начальник Запорожской ДЖД Михаил Черненький, с Поляны сказок сначала утащили одну скульптуру, затем исчезла еще одна.Чтобы не лишиться всех, было принято решение установить уцелевшие в зимнем саду, который находится во внутреннем дворике админздания, куда ворам проникнуть сложновато. Часть также расположили в фойе.А милому деревянному мишке из сказки "Маша и Медведь" нашлось местечко в зооуголке.Фото автора