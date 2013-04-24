Деревянные скульптуры, которые находились на Поляне сказок Детской железной дороги, из-за покушений местных варваров пришлось перенести в зимний сад и административное здание ДЖД.
Как рассказал "Индустриалке" начальник Запорожской ДЖД Михаил Черненький, с Поляны сказок сначала утащили одну скульптуру, затем исчезла еще одна.
Чтобы не лишиться всех, было принято решение установить уцелевшие в зимнем саду, который находится во внутреннем дворике админздания, куда ворам проникнуть сложновато. Часть также расположили в фойе.
А милому деревянному мишке из сказки "Маша и Медведь" нашлось местечко в зооуголке.
Фото автора
Как рассказал "Индустриалке" начальник Запорожской ДЖД Михаил Черненький, с Поляны сказок сначала утащили одну скульптуру, затем исчезла еще одна.
Чтобы не лишиться всех, было принято решение установить уцелевшие в зимнем саду, который находится во внутреннем дворике админздания, куда ворам проникнуть сложновато. Часть также расположили в фойе.
А милому деревянному мишке из сказки "Маша и Медведь" нашлось местечко в зооуголке.
Фото автора
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