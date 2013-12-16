На спектакле Московского независимого театра "Мастер и Маргарита" зал театра имени Магара был полон. А по окончанию спектакля публика стоя благодарила российских артистов за мастерство.
Интересно, что этот же спектакль с Владимиром Стекловым в роли Воланда труппа показала на этой же сцене в июне 2014 года, когда Россию еще не называли агрессором. И тогда на спектакле по роману Михаила Булгакова был аншлаг.
Владимир Стеклов — самый известный артист в этом спектакле для запорожцев, другие фамилии широкой публике ни о чем не говорят. Актер играл мастерски, правда, слова произносил преимущественно довольно тихо.
И его коллеги в большинстве своем играли профессионально. Возможно, причина в том, что "Мастер и Маргарита" на сцене Московского независимого театра идет с ноября 2003 года, этим спектаклем, поставленным режиссером Валерием Беляковичем, театр открывал свой первый сезон.
В спектакле задействовано семь артистов, которые исполняли по нескольку ролей, переодеваясь то в черные кожаные наряды, то в белые халаты и другие одежды.
...В качестве декорации — огромное, нарисованное на полотнище, изображение трамвая с вагоновожатой-комсомолкой справа, и с театром-варьете и психиатрической больницей им. В. И. Ленина слева. На заднем плане — силуэты Мастера и Маргариты, уходящие по лестнице в небо. На сцене — кресло, в которое время от время садился Воланд, и садовая скамейка.
Как сообщается в аннотации к спектаклю на сайте театра, "действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое "кому попало не дают", как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска "Дурдом имени Ленина", профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши "Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая скамья и трон мессира - на сцене больше ничего нет".
Естественно, весь роман в спектакль, длящийся около 2,5 часов, вместить невозможно, в постановке всего несколько сюжетных линий. Но бал у Сатаны запорожские зрители увидели.
Фото: Александр Прилепа
Интересно, что этот же спектакль с Владимиром Стекловым в роли Воланда труппа показала на этой же сцене в июне 2014 года, когда Россию еще не называли агрессором. И тогда на спектакле по роману Михаила Булгакова был аншлаг.
Владимир Стеклов — самый известный артист в этом спектакле для запорожцев, другие фамилии широкой публике ни о чем не говорят. Актер играл мастерски, правда, слова произносил преимущественно довольно тихо.
И его коллеги в большинстве своем играли профессионально. Возможно, причина в том, что "Мастер и Маргарита" на сцене Московского независимого театра идет с ноября 2003 года, этим спектаклем, поставленным режиссером Валерием Беляковичем, театр открывал свой первый сезон.
В спектакле задействовано семь артистов, которые исполняли по нескольку ролей, переодеваясь то в черные кожаные наряды, то в белые халаты и другие одежды.
...В качестве декорации — огромное, нарисованное на полотнище, изображение трамвая с вагоновожатой-комсомолкой справа, и с театром-варьете и психиатрической больницей им. В. И. Ленина слева. На заднем плане — силуэты Мастера и Маргариты, уходящие по лестнице в небо. На сцене — кресло, в которое время от время садился Воланд, и садовая скамейка.
Как сообщается в аннотации к спектаклю на сайте театра, "действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое "кому попало не дают", как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска "Дурдом имени Ленина", профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши "Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая скамья и трон мессира - на сцене больше ничего нет".
Естественно, весь роман в спектакль, длящийся около 2,5 часов, вместить невозможно, в постановке всего несколько сюжетных линий. Но бал у Сатаны запорожские зрители увидели.
Фото: Александр Прилепа
- Просмотров: 169
Похожие новости