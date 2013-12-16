

















В спектакле задействовано семь артистов, которые исполняли по нескольку ролей, переодеваясь то в черные кожаные наряды, то в белые халаты и другие одежды.



...В качестве декорации — огромное, нарисованное на полотнище, изображение трамвая с вагоновожатой-комсомолкой справа, и с театром-варьете и психиатрической больницей им. В. И. Ленина слева. На заднем плане — силуэты Мастера и Маргариты, уходящие по лестнице в небо. На сцене — кресло, в которое время от время садился Воланд, и садовая скамейка.





В спектакле задействовано семь артистов, которые исполняли по нескольку ролей, переодеваясь то в черные кожаные наряды, то в белые халаты и другие одежды....В качестве декорации — огромное, нарисованное на полотнище, изображение трамвая с вагоновожатой-комсомолкой справа, и с театром-варьете и психиатрической больницей им. В. И. Ленина слева. На заднем плане — силуэты Мастера и Маргариты, уходящие по лестнице в небо. На сцене — кресло, в которое время от время садился Воланд, и садовая скамейка.

Интересно, что этот же спектакль с Владимиром Стекловым в роли Воланда труппа показала на этой же сцене в июне 2014 года, когда Россию еще не называли агрессором. И тогда на спектакле по роману Михаила Булгакова был аншлаг.Владимир Стеклов — самый известный артист в этом спектакле для запорожцев, другие фамилии широкой публике ни о чем не говорят. Актер играл мастерски, правда, слова произносил преимущественно довольно тихо.И его коллеги в большинстве своем играли профессионально. Возможно, причина в том, что "Мастер и Маргарита" на сцене Московского независимого театра идет с ноября 2003 года, этим спектаклем, поставленным режиссером Валерием Беляковичем, театр открывал свой первый сезон.Как сообщается в аннотации к спектаклю на сайте театра, "действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое " кому попало не дают " , как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска " Дурдом имени Ленина " , профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши " Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая скамья и трон мессира - на сцене больше ничего нет".Естественно, весь роман в спектакль, длящийся около 2,5 часов, вместить невозможно, в постановке всего несколько сюжетных линий. Но бал у Сатаны запорожские зрители увидели.Фото: Александр Прилепа