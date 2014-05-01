После возвращения из эпицентра боевых действий в зоне АТО Игорь Мещан поделился своими впечатлениями от поездки с журналистами.- Мы, конечно, такого никогда не переживали. Поэтому это было боевое крещение, - сказал он.По словам Игоря Мещана, только благодаря тому, что делегацию сопровождала силовая группа СБУ, остались живы и запорожцы, и 70 мирных жителей Авдеевки, и 35 местных спасателей и полицейских. К сожалению, смертельное ранение получил 25-летний житель Авдеевки — водитель мариупольского спецотряда.Каким был весь напряженный день поездки запорожцев в зону АТО, директор департамента соцзащиты описал в хронологическом порядке.Вчера запорожский караван, состоящий из автобуса, фуры, бензовоза и джипа СБУ, прибыл в Донецкую область. Из-за постоянных обстрелов бензовоз побоялись завозить в Авдеевку, поэтому его "разгрузили" на нефтебазе облавтодора в Константиновке.После этого запорожцы оправились в базовый центр помощи в Краматорск, где выгрузили одеяла, памперсы, пеленки и т. д. По словам Игоря Мещана, этот центр развернут на базе Старокраматорского завода.- Мы увидели там действительно единение всей Украины, - констатировал он. - Потому что туда прибыли фуры с большей части Украины, и это был для дончан акт единения Украины. Все бросились к ним, привезли и электростанции, и буржуйки, и продукты.После разгрузки у запорожцев появилось свободное место в транспорте, и они взяли в Авдеевку еще помощь от сумчан, потому что те боялись ехать в обстреливаемый город.- Мы выехали в Авдеевку в сопровождении наших силовиков СБУ, заезжали не по основным дорогам, потому что начался обстрел, а по полям, - рассказывает Игорь Мещан. - С поля увидели первые скотские результаты деятельности товарищей из так называемых ЛНР и ДНР. Шел огонь по промзоне. Причем в промзоне находятся разные резервуары — не знаю, с чем. Мы находились на возвышении — и видели пылало, как в странном фантастическом фильме.Прибыв в Авдеевскую городскую администрацию, мы встретились с главой Донецкой военно-гражданской администрации. Он очень горячо поблагодарил всех запорожцев, потому что запорожцы — соседи. Мы одни из первых прорвались в Авдеевку, мы привезли нужные для них продукты. Потому что Авдеевка сидит без света который день, без газа. Чудом удается поддерживать тепло в трубах, потому что коксохимзавод работает уже не на производство, потому что нет электроэнергии, а на обогрев. Страшно выглядит город без света. Это действительно страшное зрелище — война. Но люди пребывают в жестком адреналине, все сплоченные и все быстро работают.Уже по темноте запорожцы доехали до школы №2, где должны были разгрузиться. Однако возникла заминка с организационными вопросами со стороны авдеевцев и делегация задержалась там на лишних 2,5 часа. И когда уже подъехали ГСЧСники помочь разгрузить 26 тонн продуктов и других необходимых товаров из фуры, тут же прибежали мирные жители в ожидании этой помощи. По словам Игоря Мещана, из-за отсутствия электричества в Авдеевке почти не работают магазины.- И в этот момент начался артиллерийский обстрел, - вспоминает глава делегации. - Первый снаряд прошел над нашими головами и ударился на спортплощадке школы. Благодаря тому, что наши СБУшники — реальные воины АТО, они сразу же спрогнозировали, что будет второй, третий и четвертый снаряды. Растерялись авдеевские полицейские, ГСЧСники и нацгвардейцы. Наши четверо СБУшников начали бегать и всем кричать: " Все в укрытие! Все в укрытие! "Когда засвистел второй снаряд, они начали не только кричать, но и буквально валить людей. Тут произошла трагедия — взорвался снаряд. Один осколок этого снаряда сразу убил водителя мариупольского спецотряда — молодого парня 1992 года рождения. На глазах у нас это происходило, потому, конечно, тяжело… Второй снаряд попал в командира авдеевского подразделения ГСЧС. У него был страшный разрыв, все внутренние органы были наружу.Все забежали в школу. Третий снаряд был недалеко от второго, рядом со зданием. Осколками выбило только вставленные окна — украинская власть за 2016 год починила все школы, дома, положили кирпичи, где были пробоины с 2014-2015 годов. Жители так радовались, говорили нам: смотрите, у нас в школе новые окна, есть отопление. К сожалению, выбило эти окна - мы узнали, что такое взрывная волна.Четвертый снаряд ушел опять на спортплощадку, пошел обстрел жилых домов. Наши СБУшники в момент перезарядки выскочили искать раненых и спасли этого парня — командира авдеевских ГСЧСников, затащили внутрь, начали поддерживать. Сейчас после 4-5 часов операции он находится в тяжелом стабильном состоянии. Поэтому хотя бы одна семья не потеряла кормильца.Прервали мы разгрузку, и фактически с 8 часов до начала пятого шел планомерный обстрел Авдеевки. Работали " Грады " по частному сектору, работала тяжелая артиллерия, мы слышали звуки танков. 7 километров от Донецка, то есть обстрел велся почти в упор — мы на окраине были, то есть километра 3-4. Работала крупнокалиберная артиллерия. Только в 5 утра хоть как-то стихло, а канонада отдалилась.Утром мы вышли, мы были уверены, что наша техника уже негодная. Не знаю, каким чудом, у нас только стекла на СБУшном джипе пошматовало осколками, на фуре стекла почти были выбиты — мы скотчем склеили и доехали…Отдельно Игорь Мещан отметил мужество запорожских водителей. По его словам, даже когда начался обстрел, водитель закрыл автобус, чтобы не разворовали привезенное имущество и ноутбук.А водителя фуры Виктора, по его словам, спасло просто чудо. Когда тот протирал лобовое стекло, немного отступил, чтобы протереть боковые окна. И как раз в этот момент упал тот злополучный снаряд, который унес жизнь одного ГСЧСовца, а второго тяжело ранил.- Поэтому профессионализм силовиков, Божья помощь, наша сноровка привели к тому, что мы живы-здоровы. Но стиснув зубы, будем еще больше работать над нашей победой, - резюмировал Игорь Мещан.