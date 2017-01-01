





Депутат областного совета Татьяна Ковылина, как и на предыдущих двух комиссиях — по отбору на должность гендиректора областной филармонии и директора областного академического театра юного зрителя - подняла вопрос, почему в составе конкурсной комиссии находится директор департамента культуры и туризма, религий и национальностей облгосадминистрации Владислав Мороко, если п.7 статьи 21 (3) Закона Украины " Про культуру " прямо запрещает представителям власти вмешиваться в работу конкурсных комиссий.В законе сказано, что комиссии должны быть " неупереджені та незалежні”, а также отмечено, что членами комиссий могут быть независимые специалисты в сфере культуры, публичного или бизнес-администрирования; члены профессиональных, творческих союзов, объединений, ассоциаций, организаций в сфере культуры; члены международных объединений, ассоциаций в сфере культуры.То есть, согласно закона, в комиссию не может быть включен даже рядовой сотрудник департамента, в чьем оперативном управлении находится театр имени Магара, являющийся коммунальной собственностью областного совета, не говоря уже о руководителе. И то обстоятельство, что Владислава Мороко избрали на собрании трудового коллектива (в облфилармонии и театре юного зрителя, где были объявлены конкурсы, - тоже), как по мне, не может оправдать нарушение закона со стороны чиновника, который стоял на Майдане в том числе и за торжество закона в нашей стране!На второе не менее вопиющее нарушение закона, обратили внимание возмутитель спокойствия на заседании Татьяна Ковылина и бывший директор театра Валентин Слонов, представляющий в комиссии общественную организацию " Запорожское театральное общество " . Они сообщили, что согласно закона Украины " Про театр та театральну діяльність”, вступившего в действие 28 января прошлого года, управление государственным и коммунальным театром театром осуществляет директор-художественный руководитель, поэтому областной совет объявил конкурс на должность, которой уже не должно быть в этом коммунальном учреждении. В данном случае правовой нигилизм проявило руководство театра имени Магара, которое за целый год не внесло изменения в устав театра и, соответственно, ввело в заблуждение руководство областного совета.И директор департамента не указал Владимиру Панькину на это обстоятельство. Нелишне отметить, что 15 декабря депутаты облсовета голосовали за изменение в устав этого коммунального учреждения, который своей подписью " погодив " Владислав Мороко - если не ошибаюсь, оно касалось замены названия декоммунизированного проспекта, где находится театр — с проспекта Ленина на проспект Соборный.Что мешало заодно внести изменения и касаемо должности руководителя, тем более перед объявлением конкурса на эту должность — непонятно.Вот вокруг этих двух моментов сегодня и разгорелись словесные баталии на заседании. Стоит отметить, что на заседание прибыли представители театральной общественности, нескольких национально-культурных обществ и внушительный отряд представителей театра имени Магара во главе с заместителями директора Ларисой Сизинцовой и Тамарой Камлык, народным артистом Украины Александром Гапоном, которые пришли поддержать своего директора Владимира Панькина.Татьяна Ковылина также подняла вопрос о конфликте интересов, которые заключаются в том, что Владислав Мороко является членом конкурсной комиссии и одновременно подписывает рекомендационное письмо в поддержку Владимира Панькина.Отмечалось также, что на собрании трудового коллектива театра имени Магара в состав конкурсной комиссии были избраны также директор музыкального училища имени Майбороды Сергей Пелюк и директор областного театра кукол Анатолий Колб, для которых Владислав Мороко является вышестоящим начальником. Плюс путем жеребьевки представителей от общественных организаций в комиссию попала Виктория Белова — ведущий экономист областного театра кукол, подчиненная Анатолия Колба.Еще один член комиссии — Алла Самойленко также представляет национально-культурное общество. Документы на участие в конкурсной комиссии подали, если не ошибаюсь, шесть национально-культурных обществ и все они были допущены к жеребьевке." Националы " , которые работают в одной связке с департаментом культуры (согласно областной программе, на деятельность обществ даже выделяются определенные средства, распорядителем которых является, конечно, профильный департамент ОГА) будут поддерживать, естественно, того, кого поддерживает Владислав Мороко — а именно Владимира Панькина.Первое заседание комиссии, на котором председательствовал Сергей Пелюк, длилось несколько часов. В итоге проголосовали, что документы всех троих претендентов — директора театра имени Магара Владимира Панькина, актера и медийщика Александра Третьяченко и бывшего директора-художественного руководителя Днепропетровского областного молодежного театра Алексея Владимирова - соответствуют требованиям и голосование по их кандидатурам на следующем заседании будет проходить в открытом режиме.Из интересных моментов — свою подпись под письмом трудового коллектива в поддержку Владимира Панькина отозвал режиссер-постановщик театра Виктор Попов (он, кстати, одновременно подписал и письмо членов Запорожского театрального общества против кандидатуры Владимира Панькина, теперь, получается определился в своей позиции) и свое рекомендательное письмо в поддержку Владимира Панькина отозвал генеральный директор Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, народный артист Украины Михаил Захаревич, объяснивший свое решение многочисленными обращениями работников театра.Комиссия взяла тайм-аут до 14 февраля — за это время члены комиссии надеются получить разъяснение, насколько законно нахождение Владислава Мороко в комиссии, и нет ли здесь коррупционной составляющей (начальник отдела юридического обеспечения облсовета Егор Мороз сообщил, что нужно обращаться в Национальное агентство предотвращения коррупции, а за столь короткий срок ответ вряд ли будет получен), они изучат документы претендентов и на следующем заседании будут принимать решение: по закону имя победителя конкурса нужно объявить до 15 февраля.Татьяна Ковылина по ключевым вопросам не голосовала, сообщив, что за " цирковий фарс и клоунаду голосувати не буду " , а Валентин Слонов, заявив, что должность, на которую объявлен конкурс, противоречит закону, при таких голосованиях воздерживался.Остается добавить, что должности художественного руководителя в театре имени Магара нет — ее упразднили с 1 января 2010 года, выбросив на улицу Виталия Денисенко, который в декабре прошлого года стал победителем конкурса на должность директора-художественного руководителя Днепропетровского областного молодежного театра, на которой сейчас находится.О том, что художественный руководитель не нужен театру имени Магара, в 2009 году депутатов Запорожского областного совета убеждали тогдашний начальник управления культуры ОГА Лариса Сизинцова и директор театра имени Магара Валентин Слонов. И Лариса Анатольевна, и Валентин Иванович сегодня присутствовали на комиссии: в качестве заместителя директора театра имени Магара и члена конкурсной комиссии соответственно.Кстати, соответствующим органам, как по мне, не мешало бы поинтересоваться, на каком основании сотрудники театра покинули свои рабочие места и пришли на заседание конкурсной комиссии, где пробыли несколько часов. Директор департамента Владислав Мороко, по его словам, сегодня взял отгул. Сотрудники театра тоже сегодня все в отгуле?К тому же, говоря спортивным языком, сегодня произошел холостой забег — до обсуждения кандидатур дело так и не дошло. Так что выходит, что отряд актеров и заместителей директора снова бросит свои рабочие места, чтобы прийти и поддержать директора, заодно оказывая численным преимуществом давление на общественность, которая против назначения Владимира Панькина. В общем, как говорится, " далі буде”....Фото: Александр Прилепа