В Запорожье на Набережной магистрали произошло ДТП.
Как передает корреспондент "Индустриалки" с места происшествия, на светофоре в районе улицы Грязнова столкнулись "Део Ланос" и "Славута". По предварительным данным, водитель "Славуты" не выдержал необходимую дистанцию и допустил столкновение с "Ланосом".
Машины получили существенные повреждения, на дороге осколки стекол. Полиции в настоящее время на месте происшествия нет.
Как писала "Индустриалка", на запорожской Хортице столкнулись две иномарки.
Как передает корреспондент "Индустриалки" с места происшествия, на светофоре в районе улицы Грязнова столкнулись "Део Ланос" и "Славута". По предварительным данным, водитель "Славуты" не выдержал необходимую дистанцию и допустил столкновение с "Ланосом".
Машины получили существенные повреждения, на дороге осколки стекол. Полиции в настоящее время на месте происшествия нет.
Как писала "Индустриалка", на запорожской Хортице столкнулись две иномарки.
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