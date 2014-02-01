



Василь Діденко





Об этом в соцсетях написал его друг запорожец Василь Федина. Василь Диденко родился в Гуляйполе, учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Работал в запорожских газетах "Комсомолець Запоріжжя" и "Запорізька правда". За свою недолгую жизнь издал 13 сборников поэзий.Самое знаменитое стихотворение Василя Диденко "На долині туман" стало песней, которую хочется слушать и слушать.