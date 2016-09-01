Сегодня стартовал чемпионат города по боксу среди юниоров. В нем принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ Запорожья 2003-2004 годов рождения. Всего на ринг выйдут 50 юных спортсменов.Заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, перед началом турнира пожелал участникам успехов и новых побед.- Возобновляем славные боксерские традиции, которые имеет Запорожье. Я уверен, что среди сегодняшних участников уже есть костяк будущей сборной Украины. Городской властью учреждены премии, чтобы мотивировать молодежь переходить в спортзалы и продолжать славные спортивные традиции. За последние полтора года финансирование спортивных направлений увеличено практически в два раза, - отметил Анатолий Пустоваров.Завтра, 4 февраля пройдет второй день чемпионата города по боксу среди юниоров. Его победители будут представлять честь Запорожья на областных соревнованиях, которые состоятся 13 февраля в Бердянске. Участие запорожских бокс е ров в соревнованиях будет профинансировано за счет средств городского бюджета, сообщает сайт мэрии.