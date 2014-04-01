Согласно исследованию, проведенному компанией MLS group, самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в Запорожье являются айтишники, которые зарабатывают в среднем до 18 тыс. грн в месяц.В ТОП-5 входят также запорожцы, работающие в сферах охраны труда, финансов и страхования, строительства и недвижимости.Наиболее высокооплачиваемые специалисты в Запорожье в среднем зарабатывают от 6222 грн. до почти 18 тыс. грн.