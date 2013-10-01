Полицейских вызвал мужчина, который сообщил, что на улице Космической у его жены украли мобильный телефон.
Как рассказал мужчина телефон 15 минут назад у его жены прямо отобрала неизвестная женщина. Прибыв на место происшествия с потерпевшей и ее супругом патрульные начали опрос свидетелей.
Две женщины рассказали, что они знают воровку, а стоящий рядом мужчина даже сообщил, что у него есть ее мобильный номер.
Патрульные попросили мужчину позвонить подозреваемой и предложить встретиться. Женщина на предложение согласилась и приехала к Южному рынку, где ее и задержали. Задержанная призналась правоохранителям, что она украла телефон и даже успела сдать его в ломбард.
Для дальнейшего расследования женщину отвезли в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье задержали добытчиков металлолома
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Как рассказал мужчина телефон 15 минут назад у его жены прямо отобрала неизвестная женщина. Прибыв на место происшествия с потерпевшей и ее супругом патрульные начали опрос свидетелей.
Две женщины рассказали, что они знают воровку, а стоящий рядом мужчина даже сообщил, что у него есть ее мобильный номер.
Патрульные попросили мужчину позвонить подозреваемой и предложить встретиться. Женщина на предложение согласилась и приехала к Южному рынку, где ее и задержали. Задержанная призналась правоохранителям, что она украла телефон и даже успела сдать его в ломбард.
Для дальнейшего расследования женщину отвезли в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье задержали добытчиков металлолома
Читайте также: В Запорожье у "нервного" прохожего нашли чужие вещи
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