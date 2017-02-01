В храмах Запорожской епархии собрали продукты для жителей Авдеевки.
3 февраля в областное отделение организации "Красного Креста" было передано гуманитарного груза более, чем на 30 тыс. гривен для отправки мирным жителям, находящимся на Донбассе в зоне ведения боевых действий.
Жители Авдеевки получат крупы, макаронные изделия, овощи, тушенку, рыбные консервы, печенье и конфеты, муку, сахар, подсолнечное масло, предметы гигиены переданные Запорожской епархией.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, эта отправка гуманитарной помощи не разовая акция, по благословению владыки Луки в храмах епархии проходит сбор средств и продуктов, которые регулярно доставляются жителям зоны АТО.
Как писала "Индустриалка", металлурги "Запорожстали" отправили помощь для жителей Авдеевки.
Читайте также: Запорожье готово принять вынужденных переселенцев из Авдеевки.
3 февраля в областное отделение организации "Красного Креста" было передано гуманитарного груза более, чем на 30 тыс. гривен для отправки мирным жителям, находящимся на Донбассе в зоне ведения боевых действий.
Жители Авдеевки получат крупы, макаронные изделия, овощи, тушенку, рыбные консервы, печенье и конфеты, муку, сахар, подсолнечное масло, предметы гигиены переданные Запорожской епархией.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, эта отправка гуманитарной помощи не разовая акция, по благословению владыки Луки в храмах епархии проходит сбор средств и продуктов, которые регулярно доставляются жителям зоны АТО.
Как писала "Индустриалка", металлурги "Запорожстали" отправили помощь для жителей Авдеевки.
Читайте также: Запорожье готово принять вынужденных переселенцев из Авдеевки.
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