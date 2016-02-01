Как раз сегодня, 3 февраля, у него юбилей — 90 лет. Сегодня и поздравляли юбиляра. В малом зале горисполкома собрались Почетные граждане Запорожья, коллеги по работе на Запорожском алюминиевом комбинате, представители других предприятий.С юбилейным днем рождения Дмитрия Владимировича Ильинкова поздравили первый заместитель городского головы Сергей Мешок, управляющий делами исполкома городского совета Роман Омельянович, Поч е тные граждане Запорожья Евгений Карташов и Виктор Короленко, ветераны Запорожского алюминиевого комбината и многие другие.Это генерал Короленко приказал юбиляру — теперь жить до ста лет. Ильинков, промышленный генерал, по-военному ответил: " Есть! " Он до 85 лет находил себе дело — вс е работал, занимался общественными делами, которые и сейчас не оставляет. А на Запорожском алюминиевом комбинате Дмитрий Владимирович проработал тридцать девять лет — с 1949 по 1988 год. Начинал с рядовой должности, потом семь лет был главным инженером и шестнадцать лет - директором предприятия. Наряду с производственной деятельностью занимался еще и наукой — лауреат двух Государственных премий, кандидат технических наук.Во времена своего директорства Дмитрий Владимирович Ильинков много сделал не только для своего предприятия, но и для города Запорожья — во-первых, построил жилье, несколько девятиэтажек на улицах Школьной и Победы, во-вторых, и пятая детская больница, и еще несколько лечебных учреждений появились в городе благодаря алюминиевому комбинату и его директору.Первый заместитель городского головы Сергей Мешок, поздравляя юбиляра, поблагодарил его за многолетний труд, за то, что так много он сделал для города:- Дмитрий Владимирович Ильинков - настоящая легенда Запорожья. Его знают все, кто так или иначе связан с цветной металлургией. Он оставил значительный след в истории нашего города. С ним связано строительство пятой городской детской больницы, жилья и многое другое. Это пример человека, который умеет не только говорить, но и делать, - сказал Сергей Мешок.От имени городского головы Владимира Буряка юбиляру вручили медаль исполкома Запорожского городского совета " За личный вклад в развитие г. Запорожья " .А сам Дмитрий Владимирович, вспоминая былое, призвал и нынешних руководителей предприятий делать побольше добрых дел для родного города Запорожья.Фото и видео: Дмитрий Шилин