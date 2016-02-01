Дмитрий Владимирович Ильинков - Почетный гражданин Запорожья и в свои 90 лет возглавляет Совет Почетных граждан города
Как раз сегодня, 3 февраля, у него юбилей — 90 лет. Сегодня и поздравляли юбиляра. В малом зале горисполкома собрались Почетные граждане Запорожья, коллеги по работе на Запорожском алюминиевом комбинате, представители других предприятий.
С юбилейным днем рождения Дмитрия Владимировича Ильинкова поздравили первый заместитель городского головы Сергей Мешок, управляющий делами исполкома городского совета Роман Омельянович, Почетные граждане Запорожья Евгений Карташов и Виктор Короленко, ветераны Запорожского алюминиевого комбината и многие другие.
Это генерал Короленко приказал юбиляру — теперь жить до ста лет. Ильинков, промышленный генерал, по-военному ответил: "Есть!" Он до 85 лет находил себе дело — все работал, занимался общественными делами, которые и сейчас не оставляет. А на Запорожском алюминиевом комбинате Дмитрий Владимирович проработал тридцать девять лет — с 1949 по 1988 год. Начинал с рядовой должности, потом семь лет был главным инженером и шестнадцать лет - директором предприятия. Наряду с производственной деятельностью занимался еще и наукой — лауреат двух Государственных премий, кандидат технических наук.
Во времена своего директорства Дмитрий Владимирович Ильинков много сделал не только для своего предприятия, но и для города Запорожья — во-первых, построил жилье, несколько девятиэтажек на улицах Школьной и Победы, во-вторых, и пятая детская больница, и еще несколько лечебных учреждений появились в городе благодаря алюминиевому комбинату и его директору.
Первый заместитель городского головы Сергей Мешок, поздравляя юбиляра, поблагодарил его за многолетний труд, за то, что так много он сделал для города:
- Дмитрий Владимирович Ильинков - настоящая легенда Запорожья. Его знают все, кто так или иначе связан с цветной металлургией. Он оставил значительный след в истории нашего города. С ним связано строительство пятой городской детской больницы, жилья и многое другое. Это пример человека, который умеет не только говорить, но и делать, - сказал Сергей Мешок.
От имени городского головы Владимира Буряка юбиляру вручили медаль исполкома Запорожского городского совета "За личный вклад в развитие г. Запорожья".
А сам Дмитрий Владимирович, вспоминая былое, призвал и нынешних руководителей предприятий делать побольше добрых дел для родного города Запорожья.
Дмитрий Владимирович Ильинков рассказывает о себе - как каждый день два с половиной часа он ходит возле Днепра, писал стихи, знает наизусть "Василия Теркина" и говорит о войне в Украине
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Как раз сегодня, 3 февраля, у него юбилей — 90 лет. Сегодня и поздравляли юбиляра. В малом зале горисполкома собрались Почетные граждане Запорожья, коллеги по работе на Запорожском алюминиевом комбинате, представители других предприятий.
С юбилейным днем рождения Дмитрия Владимировича Ильинкова поздравили первый заместитель городского головы Сергей Мешок, управляющий делами исполкома городского совета Роман Омельянович, Почетные граждане Запорожья Евгений Карташов и Виктор Короленко, ветераны Запорожского алюминиевого комбината и многие другие.
Это генерал Короленко приказал юбиляру — теперь жить до ста лет. Ильинков, промышленный генерал, по-военному ответил: "Есть!" Он до 85 лет находил себе дело — все работал, занимался общественными делами, которые и сейчас не оставляет. А на Запорожском алюминиевом комбинате Дмитрий Владимирович проработал тридцать девять лет — с 1949 по 1988 год. Начинал с рядовой должности, потом семь лет был главным инженером и шестнадцать лет - директором предприятия. Наряду с производственной деятельностью занимался еще и наукой — лауреат двух Государственных премий, кандидат технических наук.
Во времена своего директорства Дмитрий Владимирович Ильинков много сделал не только для своего предприятия, но и для города Запорожья — во-первых, построил жилье, несколько девятиэтажек на улицах Школьной и Победы, во-вторых, и пятая детская больница, и еще несколько лечебных учреждений появились в городе благодаря алюминиевому комбинату и его директору.
Первый заместитель городского головы Сергей Мешок, поздравляя юбиляра, поблагодарил его за многолетний труд, за то, что так много он сделал для города:
- Дмитрий Владимирович Ильинков - настоящая легенда Запорожья. Его знают все, кто так или иначе связан с цветной металлургией. Он оставил значительный след в истории нашего города. С ним связано строительство пятой городской детской больницы, жилья и многое другое. Это пример человека, который умеет не только говорить, но и делать, - сказал Сергей Мешок.
От имени городского головы Владимира Буряка юбиляру вручили медаль исполкома Запорожского городского совета "За личный вклад в развитие г. Запорожья".
А сам Дмитрий Владимирович, вспоминая былое, призвал и нынешних руководителей предприятий делать побольше добрых дел для родного города Запорожья.
Дмитрий Владимирович Ильинков рассказывает о себе - как каждый день два с половиной часа он ходит возле Днепра, писал стихи, знает наизусть "Василия Теркина" и говорит о войне в Украине
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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