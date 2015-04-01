Бойцы батальона полиции специального назначения "Скиф" за три дня раскрыли 9 преступлений и задержали двоих человек, находившихся в розыске.
Напомним, спецназ введен на территорию Васильевского района по распоряжению начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоноши.
В первые дни работы бойцы "Скифа" раскрыли 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Кроме того, правоохранители задержали двоих мужчин, один из которых находился в розыске за убийство, а другой - за кражу с проникновением, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области не удался криминальный передел бизнеса.
Читайте также: Кто расшатывает ситуацию в Запорожской области.
Напомним, спецназ введен на территорию Васильевского района по распоряжению начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоноши.
В первые дни работы бойцы "Скифа" раскрыли 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Кроме того, правоохранители задержали двоих мужчин, один из которых находился в розыске за убийство, а другой - за кражу с проникновением, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области не удался криминальный передел бизнеса.
Читайте также: Кто расшатывает ситуацию в Запорожской области.
- Просмотров: 165
Похожие новости