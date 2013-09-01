Запорожская полиция провела комплексную спецоперацию по пресечению деятельности ряда пунктов разборки угнанных автомобилей.
Правоохранители нагрянули одновременно в несколько нелегальных пунктов разбора автомобилей для проведения обысков в рамках уголовных производств, начатых по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).
Только в Запорожском районе обыски прошли в четырех нелегальных пунктах, где обнаружили более 80 фрагментов разобранных автомобилей. В Шевченковском районе полицейские выявили 12 подготовленных к разборке кузовов автомобилей и 17 комплектов номерных знаков, в том числе два комплекта - зарубежных.
Досудебные расследования по фактам продолжаются, сообщает ОК полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области вымогатели требовали от своей жертвы взять кредит и отдать им деньги.
Правоохранители нагрянули одновременно в несколько нелегальных пунктов разбора автомобилей для проведения обысков в рамках уголовных производств, начатых по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).
Только в Запорожском районе обыски прошли в четырех нелегальных пунктах, где обнаружили более 80 фрагментов разобранных автомобилей. В Шевченковском районе полицейские выявили 12 подготовленных к разборке кузовов автомобилей и 17 комплектов номерных знаков, в том числе два комплекта - зарубежных.
Досудебные расследования по фактам продолжаются, сообщает ОК полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области вымогатели требовали от своей жертвы взять кредит и отдать им деньги.
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