В последнее время жители Запорожской области часто жалуются на цвет и качество газа.
Люди также отмечают, что процесс готовки начал занимать у них больше времени.
В ПАО "Запорожгаз" рассказали, с чем может быть связано изменение цвета газа.
- Параметры газа украинский добычи изменяются в зависимости от места добычи. Поэтому главный показатель качества газа – калорийность, или теплота сгорания – также различается от региона к региону, но он всегда соответствует ГОСТу (7600 кКалл/куб. м). Кроме теплотворности, нормы ГОСТа регулируют также предельное содержание кислорода, примесей и интенсивность запаха газа. Так, объемная доля кислорода в составе газа по стандарту не должна превышать 1%. Изменение цвета газа, о котором говорят некоторые потребители, – это верный признак того, что в помещении не хватает воздуха для горения газа - отметили в "Запорожгазе". - Одна из причин такого пламени – плохое состояние вентиляционных каналов. Во многих домах их не чистили годами. Горение газа может ухудшиться даже из-за герметично закрытых пластиковых окон в помещении. Чтобы сжечь, например, 1 куб. м газа, необходимо 10 куб. м воздуха. Поэтому, если пользуетесь газовой плитой, обязательно открывайте форточку.
Также играет роль техническое состояние котлов, колонок и других газовых приборов. Как правило, срок эксплуатации газовых котлов превышает 10 лет. Но именно в этот срок их нужно или менять, или проводить капитальный ремонт. Так и с другими приборами, ведь со временем качество работы любой техники ухудшается. Для того, чтобы проверить эффективность работы газовых приборов, следует сверить их расход с паспортными данными. К примеру, одна конфорка газовой плиты использует в час примерно 0,2 куб. м газа. Газовая колонка за час использует в среднем 2,5 куб. м газа. Если показатели использования газа выше этих норм, то это свидетельствует о неисправности газового оборудования.
Как писала "Индустриалка", жители Запорожской области задолжали за газ 750 млн грн.
Читайте также: Чем запорожцам грозит отказ от установки счетчиков газа.
Люди также отмечают, что процесс готовки начал занимать у них больше времени.
В ПАО "Запорожгаз" рассказали, с чем может быть связано изменение цвета газа.
- Параметры газа украинский добычи изменяются в зависимости от места добычи. Поэтому главный показатель качества газа – калорийность, или теплота сгорания – также различается от региона к региону, но он всегда соответствует ГОСТу (7600 кКалл/куб. м). Кроме теплотворности, нормы ГОСТа регулируют также предельное содержание кислорода, примесей и интенсивность запаха газа. Так, объемная доля кислорода в составе газа по стандарту не должна превышать 1%. Изменение цвета газа, о котором говорят некоторые потребители, – это верный признак того, что в помещении не хватает воздуха для горения газа - отметили в "Запорожгазе". - Одна из причин такого пламени – плохое состояние вентиляционных каналов. Во многих домах их не чистили годами. Горение газа может ухудшиться даже из-за герметично закрытых пластиковых окон в помещении. Чтобы сжечь, например, 1 куб. м газа, необходимо 10 куб. м воздуха. Поэтому, если пользуетесь газовой плитой, обязательно открывайте форточку.
Также играет роль техническое состояние котлов, колонок и других газовых приборов. Как правило, срок эксплуатации газовых котлов превышает 10 лет. Но именно в этот срок их нужно или менять, или проводить капитальный ремонт. Так и с другими приборами, ведь со временем качество работы любой техники ухудшается. Для того, чтобы проверить эффективность работы газовых приборов, следует сверить их расход с паспортными данными. К примеру, одна конфорка газовой плиты использует в час примерно 0,2 куб. м газа. Газовая колонка за час использует в среднем 2,5 куб. м газа. Если показатели использования газа выше этих норм, то это свидетельствует о неисправности газового оборудования.
Как писала "Индустриалка", жители Запорожской области задолжали за газ 750 млн грн.
Читайте также: Чем запорожцам грозит отказ от установки счетчиков газа.
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