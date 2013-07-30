Увидеть свой любимый парк белым от снега, в котором тихо и умиротворенно — в этом есть своя прелесть.
Несмотря на холод, в Центральном парке культуры и отдыха "Дубовий гай" есть отдыхающие. Впрочем, если станет совсем холодно, то в начале парка киоск с горячими напитками работает и сейчас.
Гуляют мамы с колясками, люди с более старшими детьми, пары. А некоторые устраивают на замерзшем пруду целые хоккейные баталии, причем папам это явно даже интереснее, чем их малышам.
Есть и пруд с незамерзающей полыньей, который облюбовали дикие утки и голуби, которых подкармливают отдыхающие. К сожалению, посетители бывают разные, поэтому красавцы-лебеди зимуют в хоздворе.
"Индустриалка" также показывала как выглядит зимой Вознесеновский парк, а также главный парк Хортицкого района - сквер "Юбилейный".
Фото автора
Несмотря на холод, в Центральном парке культуры и отдыха "Дубовий гай" есть отдыхающие. Впрочем, если станет совсем холодно, то в начале парка киоск с горячими напитками работает и сейчас.
Гуляют мамы с колясками, люди с более старшими детьми, пары. А некоторые устраивают на замерзшем пруду целые хоккейные баталии, причем папам это явно даже интереснее, чем их малышам.
Есть и пруд с незамерзающей полыньей, который облюбовали дикие утки и голуби, которых подкармливают отдыхающие. К сожалению, посетители бывают разные, поэтому красавцы-лебеди зимуют в хоздворе.
"Индустриалка" также показывала как выглядит зимой Вознесеновский парк, а также главный парк Хортицкого района - сквер "Юбилейный".
Фото автора
- Просмотров: 159
Похожие новости