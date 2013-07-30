Несмотря на холод, в Центральном парке культуры и отдыха " Дубовий гай " есть отдыхающие. Впрочем, если станет совсем холодно, то в начале парка киоск с горячими напитками работает и сейчас.Гуляют мамы с колясками, люди с более старшими детьми, пары. А некоторые устраивают на замерзшем пруду целые хоккейные баталии, причем папам это явно даже интереснее, чем их малышам.Есть и пруд с незамерзающей полыньей, который облюбовали дикие утки и голуби, которых подкармливают отдыхающие. К сожалению, посетители бывают разные, поэтому красавцы-лебеди зимуют в хоздворе.Фото автора