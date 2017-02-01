Прощание с военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб в районе Светлодарской дуги, состоится в воскресенье 5 февраля.
Как сообщила на своей странице в соцсети волонтер-психолог Людмила Волтер, траурная церемония состоится на кладбище Святого Николая (между Бабуркой и Верхней Хортицей) в 11:00.
Напомним, 56-летний боец погиб в результате полученного осколочного ранения от БМ-21 "Град", не совместимого с жизнью, в районе Светлодарской дуги.
Как рассказали "Индустриалке" в Хортицком районном военном комиссариате, контракт с ВСУ боец подписал в сентябре 2016 года. Дома у него осталась жена, сын и дочь.
Как сообщила на своей странице в соцсети волонтер-психолог Людмила Волтер, траурная церемония состоится на кладбище Святого Николая (между Бабуркой и Верхней Хортицей) в 11:00.
Напомним, 56-летний боец погиб в результате полученного осколочного ранения от БМ-21 "Град", не совместимого с жизнью, в районе Светлодарской дуги.
Как рассказали "Индустриалке" в Хортицком районном военном комиссариате, контракт с ВСУ боец подписал в сентябре 2016 года. Дома у него осталась жена, сын и дочь.
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