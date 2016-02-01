В ходе встречи с представителями общественной организации "Запорожское городское объединение семей погибших воинов АТО" городской голова Владимир Буряк внес предложение создать при горисполкоме городскую рабочую группу, которая будет заниматься решением вопросов установки в Запорожье памятника Героям АТО.
- Памятник Героям АТО в Запорожье необходим. Запорожцы должны помнить о подвиге защитников Украины. Именно поэтому предлагаю создать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом. Однако как будет выглядеть памятник, где его устанавливать - должны решить сами запорожцы, в первую очередь участники АТО, члены семей погибших, - заявил тогда Владимир Буряк.
Участники встречи поддержали инициативу городского головы. На сегодня рабочая группа уже создана. В нее вошли представители городской власти, общественники, депутаты городского совета, участники АТО, члены семей погибших, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", запорожцы решат, что делать с памятником Ленину.
Читайте также: Важные для города вопросы обсудят с запорожцами.
- Памятник Героям АТО в Запорожье необходим. Запорожцы должны помнить о подвиге защитников Украины. Именно поэтому предлагаю создать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом. Однако как будет выглядеть памятник, где его устанавливать - должны решить сами запорожцы, в первую очередь участники АТО, члены семей погибших, - заявил тогда Владимир Буряк.
Участники встречи поддержали инициативу городского головы. На сегодня рабочая группа уже создана. В нее вошли представители городской власти, общественники, депутаты городского совета, участники АТО, члены семей погибших, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", запорожцы решат, что делать с памятником Ленину.
Читайте также: Важные для города вопросы обсудят с запорожцами.
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