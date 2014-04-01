Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко покажет в Запорожье свой новый спектакль "Незрівнянна!".
Он создан по одноименной комедии современного английского драматурга Питера Куилтера. Хороший текст, юмор, колорит - составляющие успеха пьесы у зрителей всего мира, ее показывают с 2005 года. В Украине спектакль "Незрівнянна!" поставили впервые. Премьера состоялась летом.
Это "невероятная, но правдивая история о жизни Флоренс Фостер Дженкинс — самой плохой певицы в мире". Американская пианистка и певица, Флоренс начала свою творческую карьеру около ста лет назад. У нее не было ни слуха, ни голоса, но она так верила в себя, что сумела добиться успеха и стать популярной, выпустила несколько пластинок, выступала в Карнеги-Холле. Ее кредо: "Люди могут говорить, что я не могу петь, но никто не посмеет сказать, что я не пою".
К слову, в прошлом году вышел фильм "Флоренс Фостер Дженкинс", в главной роли в котором сыграла Мэрил Стрип. В театре имени Франко образ певицы воплотила наша землячка, известная актриса Наталья Сумская.
Запорожцы увидят музыкальное шоу, своеобразный бенефис Натальи Сумской, поставленный ее супругом, Анатолием Хостикоевым и ставший подарком к юбилею актрисы. Анатолий Хостикоев также сыграл одну из главных ролей, занят в спектакле и их сын Вячеслав Хостикоев.
Интересно, как Наталье Сумской удалось сыграть безголосую певцу, ведь сама актриса прекрасно поет?
- Труднощі були, але це ж найцікавіше! - призналась Наталья Сумская "Индустриалке" по телефону. - Якщо немає серйозних пошуків, якщо робота йде дуже легко, це навіть підозріло (улыбается). Головне — живий оркестр, живе виконання. А ми веземо оркестр театру імені Франка з собою.
***
Спектакль "Незрівнянна!" смотрите в театре имени Магара 10 февраля, начало в 19.00.
Билеты 180-590 грн.
Тел. 764-38-17, 701-0107.
Фото предоставлено Натальей Сумской
Он создан по одноименной комедии современного английского драматурга Питера Куилтера. Хороший текст, юмор, колорит - составляющие успеха пьесы у зрителей всего мира, ее показывают с 2005 года. В Украине спектакль "Незрівнянна!" поставили впервые. Премьера состоялась летом.
Это "невероятная, но правдивая история о жизни Флоренс Фостер Дженкинс — самой плохой певицы в мире". Американская пианистка и певица, Флоренс начала свою творческую карьеру около ста лет назад. У нее не было ни слуха, ни голоса, но она так верила в себя, что сумела добиться успеха и стать популярной, выпустила несколько пластинок, выступала в Карнеги-Холле. Ее кредо: "Люди могут говорить, что я не могу петь, но никто не посмеет сказать, что я не пою".
К слову, в прошлом году вышел фильм "Флоренс Фостер Дженкинс", в главной роли в котором сыграла Мэрил Стрип. В театре имени Франко образ певицы воплотила наша землячка, известная актриса Наталья Сумская.
Запорожцы увидят музыкальное шоу, своеобразный бенефис Натальи Сумской, поставленный ее супругом, Анатолием Хостикоевым и ставший подарком к юбилею актрисы. Анатолий Хостикоев также сыграл одну из главных ролей, занят в спектакле и их сын Вячеслав Хостикоев.
Интересно, как Наталье Сумской удалось сыграть безголосую певцу, ведь сама актриса прекрасно поет?
- Труднощі були, але це ж найцікавіше! - призналась Наталья Сумская "Индустриалке" по телефону. - Якщо немає серйозних пошуків, якщо робота йде дуже легко, це навіть підозріло (улыбается). Головне — живий оркестр, живе виконання. А ми веземо оркестр театру імені Франка з собою.
***
Спектакль "Незрівнянна!" смотрите в театре имени Магара 10 февраля, начало в 19.00.
Билеты 180-590 грн.
Тел. 764-38-17, 701-0107.
Фото предоставлено Натальей Сумской
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