Гуманитарную помощь для пострадавшей во время обстрелов Авдеевки собрали и отправили сегодня на меткомбинате "Запорожсталь".
Активисты и волонтеры молодежной организации комбината помогли загрузить в машины печки, дрова, воду, стройматериалы, электротовары, в том числе лампы, фонарики, провода - помощь для жителей Авдеевки. Накануне отправки они также проверили целостность и комплектацию всего, что передали.
- Все мы знаем, какая сейчас сложная ситуация в Авдеевке, и в сложившейся ситуации мы не могли остаться в стороне, поэтому очень оперативно своим трудовым коллективом организовали помощь жителям Авдеевки, - рассказал "Индустриалке" инженер первой категории управления железнодорожного транспорта ПАО "Запорожсталь", председатель совета молодежи управления Роман Николенко. - Очень хочется, чтобы там все наладилось, но если ситуация будет продолжаться, мы будем так же оперативно оказывать помощь.
- Безусловно мы не можем остаться безразличными, когда у наших коллег и сограждан беда, - сказал генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма. - Мы находимся на постоянной связи с директором Авдеевского коксохимзавода Мусой Магомедовым, он как никто другой понимает реальную ситуацию в Авдеевке и что реально нужно людям.
Сегодня самая большая проблема — это тепло. Надо делать все необходимое, чтобы люди не замерзли, поэтому мы отправили в Авдеевку 68 хороших безопасных конвекционных печей, которыми можно топить и в домах, и в квартирах.
Мы также отправили стройматериалы — это и шифер, пленка полиэтиленовая и брус для того, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
Безусловно, очень горящий вопрос сейчас в Авдеевке — это вода, поэтому мы сегодня отгружаем около 5 тысяч литров питьевой воды.
Ростислав Шурма подчеркнул, что ПАО "Запорожсталь" будет оказывать всю необходимую помощь, пока ситуация не нормализуется. Но самое важное, чтобы прекратилась стрельба и огонь.
Фото Александра Прилепы.
Активисты и волонтеры молодежной организации комбината помогли загрузить в машины печки, дрова, воду, стройматериалы, электротовары, в том числе лампы, фонарики, провода - помощь для жителей Авдеевки. Накануне отправки они также проверили целостность и комплектацию всего, что передали.
- Все мы знаем, какая сейчас сложная ситуация в Авдеевке, и в сложившейся ситуации мы не могли остаться в стороне, поэтому очень оперативно своим трудовым коллективом организовали помощь жителям Авдеевки, - рассказал "Индустриалке" инженер первой категории управления железнодорожного транспорта ПАО "Запорожсталь", председатель совета молодежи управления Роман Николенко. - Очень хочется, чтобы там все наладилось, но если ситуация будет продолжаться, мы будем так же оперативно оказывать помощь.
- Безусловно мы не можем остаться безразличными, когда у наших коллег и сограждан беда, - сказал генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма. - Мы находимся на постоянной связи с директором Авдеевского коксохимзавода Мусой Магомедовым, он как никто другой понимает реальную ситуацию в Авдеевке и что реально нужно людям.
Сегодня самая большая проблема — это тепло. Надо делать все необходимое, чтобы люди не замерзли, поэтому мы отправили в Авдеевку 68 хороших безопасных конвекционных печей, которыми можно топить и в домах, и в квартирах.
Мы также отправили стройматериалы — это и шифер, пленка полиэтиленовая и брус для того, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
Безусловно, очень горящий вопрос сейчас в Авдеевке — это вода, поэтому мы сегодня отгружаем около 5 тысяч литров питьевой воды.
Ростислав Шурма подчеркнул, что ПАО "Запорожсталь" будет оказывать всю необходимую помощь, пока ситуация не нормализуется. Но самое важное, чтобы прекратилась стрельба и огонь.
Фото Александра Прилепы.
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