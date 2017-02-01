Активисты и волонтеры молодежной организации комбината помогли загрузить в машины печки, дрова, воду, стройматериалы, электротовары, в том числе лампы, фонарики, провода - помощь для жителей Авдеевки. Накануне отправки они также проверили целостность и комплектацию всего, что передали.- Все мы знаем, какая сейчас сложная ситуация в Авдеевке, и в сложившейся ситуации мы не могли остаться в стороне, поэтому очень оперативно своим трудовым коллективом организовали помощь жителям Авдеевки, - рассказал " Индустриалке " инженер первой категории управления железнодорожного транспорта ПАО " Запорожсталь " , председатель совета молодежи управления Роман Николенко. - Очень хочется, чтобы там все наладилось, но если ситуация будет продолжаться, мы будем так же оперативно оказывать помощь.- Безусловно мы не можем остаться безразличными, когда у наших коллег и сограждан беда, - сказал генеральный директор ПАО " Запорожсталь " Ростислав Шурма. - Мы находимся на постоянной связи с директором Авдеевского коксохимзавода Мусой Магомедовым, он как никто другой понимает реальную ситуацию в Авдеевке и что реально нужно людям.Сегодня самая большая проблема — это тепло. Надо делать все необходимое, чтобы люди не замерзли, поэтому мы отправили в Авдеевку 68 хороших безопасных конвекционных печей, которыми можно топить и в домах, и в квартирах.Мы также отправили стройматериалы — это и шифер, пленка полиэтиленовая и брус для того, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.Безусловно, очень горящий вопрос сейчас в Авдеевке — это вода, поэтому мы сегодня отгружаем около 5 тысяч литров питьевой воды.Ростислав Шурма подчеркнул, что ПАО " Запорожсталь " будет оказывать всю необходимую помощь, пока ситуация не нормализуется. Но самое важное, чтобы прекратилась стрельба и огонь.