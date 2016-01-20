До сих пор неизвестна дата оглашения приговора генерал-майору Виктору Назарову, которому вменяется служебная халатность, приведшая к катастрофе Ил-76МД, гибели 9 летчиков из Мелитополя (Запорожская область) и 40 десантников из других регионов Украины. Родные и близкие погибших военнослужащих надеются на справедливое решение суда, считая, что кроме тюремного заключения обвиняемого должны лишить воинского звания.
Как сообщала "Индустриалка", 26 января в Павлоградском районном суде состоялись дебаты по громкому делу. Судья Наталья Самоткан удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Но когда приговор будет оглашен, на сегодня, 2 февраля, до сих пор неизвестно. А этого ждут семьи бойцов, которые погибли. При этом родные военнослужащих предполагают, что армейский чиновник может, что называется, отделаться легким испугом.
— Недавно общалась с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, — написала на своей странице в соцсети Иляна Вискалина - сестра погибшего десантника Ильи Гайдука. — Затронула в разговоре и тему суда. По мнению Луценко, Виктору Назарову дадут восемь лет с конфискацией имущества, а в дальнейшем запретят ему выезжать из страны. Но после минимального срока отсидки генерала помилуют. Якобы это необходимо, иначе другие генералы… будут бояться отдавать приказы. Насколько это наказание соответствует совершенному деянию или бездействию? Думаю, здесь можно вспомнить не только трагедию Ил-76, но и Иловайский и Дебальцевский котлы, другие военные просчеты и ошибки, за которые никто не хочет отвечать... Предчувствие, что генерала посадят на год или два, а потом отпустят было у многих. Переписать все нажитое на родственников - думаю, генералу ума хватит, оставаться в стране.., пожалуй, лучше бы таким генералам и вовсе здесь не рождаться, не то что жить и управлять. Но мы все же надеемся, что суд будет справедливым, а мера наказания полной. В противном случае родители снова будут вынуждены идти на определенные шаги.
В свою очередь представитель потерпевших Виталий Погосян уточнил, что восемь лет лишения свободы, которые запросила для Виктора Назарова сторона обвинения, - это максимальная санкция по ст. 425 Уголовного кодекса Украины.
- Генеральный прокурор не судебная инстанция, чтобы определять наказание и не Президент, чтобы решать вопросы, о помиловании, - отмечает Виталий Эдуардович. - Главная цель судебного разбирательства - доказать вину Назарова и назначить адекватное наказание. Во время дебатов я четко попросил лишить генерал-майора воинского звания. Для настоящего офицера - это высшее наказание. Назначение наказания Назарову в целом - это первый шаг к расследованию "котлов" и бессмысленной гибели наших воинов. Командир (начальник) любого ранга в первую очередь отвечает за жизнь своих подчиненных, и это он должны знать и выполнять свои обязанности, а не говорить о несоответствии законодательства.
Как сообщала "Индустриалка", 26 января в Павлоградском районном суде состоялись дебаты по громкому делу. Судья Наталья Самоткан удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Но когда приговор будет оглашен, на сегодня, 2 февраля, до сих пор неизвестно. А этого ждут семьи бойцов, которые погибли. При этом родные военнослужащих предполагают, что армейский чиновник может, что называется, отделаться легким испугом.
— Недавно общалась с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, — написала на своей странице в соцсети Иляна Вискалина - сестра погибшего десантника Ильи Гайдука. — Затронула в разговоре и тему суда. По мнению Луценко, Виктору Назарову дадут восемь лет с конфискацией имущества, а в дальнейшем запретят ему выезжать из страны. Но после минимального срока отсидки генерала помилуют. Якобы это необходимо, иначе другие генералы… будут бояться отдавать приказы. Насколько это наказание соответствует совершенному деянию или бездействию? Думаю, здесь можно вспомнить не только трагедию Ил-76, но и Иловайский и Дебальцевский котлы, другие военные просчеты и ошибки, за которые никто не хочет отвечать... Предчувствие, что генерала посадят на год или два, а потом отпустят было у многих. Переписать все нажитое на родственников - думаю, генералу ума хватит, оставаться в стране.., пожалуй, лучше бы таким генералам и вовсе здесь не рождаться, не то что жить и управлять. Но мы все же надеемся, что суд будет справедливым, а мера наказания полной. В противном случае родители снова будут вынуждены идти на определенные шаги.
В свою очередь представитель потерпевших Виталий Погосян уточнил, что восемь лет лишения свободы, которые запросила для Виктора Назарова сторона обвинения, - это максимальная санкция по ст. 425 Уголовного кодекса Украины.
- Генеральный прокурор не судебная инстанция, чтобы определять наказание и не Президент, чтобы решать вопросы, о помиловании, - отмечает Виталий Эдуардович. - Главная цель судебного разбирательства - доказать вину Назарова и назначить адекватное наказание. Во время дебатов я четко попросил лишить генерал-майора воинского звания. Для настоящего офицера - это высшее наказание. Назначение наказания Назарову в целом - это первый шаг к расследованию "котлов" и бессмысленной гибели наших воинов. Командир (начальник) любого ранга в первую очередь отвечает за жизнь своих подчиненных, и это он должны знать и выполнять свои обязанности, а не говорить о несоответствии законодательства.
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