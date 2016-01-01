К личному составу обратился заместитель командира бригады по работе с личным составом полковник Анатолий Мацюк: " Гвардійці, пам’ятайте, що бойова служба – це наше основне завдання, і від вашої підготовленості та пильності залежить спокій громадян міста і області. З сумлінного та самовідданого виконання завдань кується професіоналізм. Вітаю вас з початком самостійного несення служби і бажаю бути гідними синами українського народу! "Военнослужащих также приветствовал заместитель председателя райадминистрации Запорожского городского Совета по Коммунарскому району Игорь Подолянец, который от всей громады города поблагодарил воинов -стражей порядка за их нелегкую, но очень необходимую службу.Поздравил молодых гвардейцев и представитель районного отделения Национальной полиции, он кратко ввел личный состав в оперативную обстановку, а также обратил внимание на соблюдение мер личной безопасности и взаимопомощь. Под торжественный марш в исполнении военного оркестра части, которым руководит военный дирижер майор Степан Мойсеев, гвардейцы отправились на патрулирование по улицам Коммунарского района.Автор - капитан Евгений Закутский