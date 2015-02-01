12 студентов Запорожской инженерной академии в торжественной обстановке получили сегодня именные сертификаты на стипендию от комбината "Запорожсталь".
Теперь дополнительно к основной стипендии они будут получать по 700 грн. в месяц в течение второго семестра.
Отметим, что это не разовая акция. Выплата стипендий проходит в рамках стипендиальной программы ПАО "Запорожсталь", которая действует с 2003 года.
Начальник управления подбора, комплектования и развития персонала ПАО "Запорожсталь" Максим Педь поздравил студентов, рассказал о работе на комбинате, пригласил получить на предприятии первую рабочую специальность в рамках производственной практики, и вручил именные сертификаты.
- В своей кадровой политике комбинат всегда делал ставку на молодежь, - отметил "Индустриалке" Максим Геннадьевич. - А вот вопрос качества подготовки специалистов — это вопрос совместный. Инженерная академия обеспечивает теоретическую подготовку, а мы предоставляем базу для проведения практики, для получения студентами первой рабочей профессии. И конечно, наша программа по именным стипендиям — это одна из тех мотивационных программ, которая позволяет нам выбрать лучших, наиболее талантливых, инициативных ребят.
Стипендия вручается за достижения в учебе, которые осваивают наиболее востребованные на "Запорожстали" специальности.
- Учитывая особенности нашей системы образования, выпускникам вузов не хватает практической подготовки, поэтому мы признательны комбинату "Запорожсталь" за возможность восполнить этот пробел, - говорит ректор ЗГИА Виктор Банах. - "Запорожсталь" - наш давний партнер, причем приятный во всех отношениях. Трудно переоценить всю помощь, которую нам предоставляют как в проведении тренингов и мастер-классов, так и в совершенствовании материальной базы нашей академии. Программа поддержки студентов стипендиями работает у нас третий год. И, что немаловажно, в этом учебном году начали привлекать в стипендиальную программу "Запорожстали" студентов не только металлургического, но и других факультетов.
Также хочется отметить важность программы "Школа-вуз-кобминат" для нашего промышленного города.
Говорят студенты ЗГИА
Елена Батычко, третьекурсница металлургического факультета:
- Хочу быть инженером-технологом в черной металлургии. У меня отец работает на титано-магнивевом комбинате, много знакомых — на "Запорожстали". В дальнейшем планирую или остаться преподавателем в институте, или пойти в ОТК или лабораторию на "Запорожсталь". Ведь это самое крупное предприятие нашего города, там стабильные зарплаты, социальная защищенность, к тому же это привлекательно.
И вот первая социальная поддержка от "Запорожстали" - именная стипендия. Шла к этому, стремилась - я отличница, иду на "красный" диплом. Очень приятно, что "Запорожсталь" поощряет таких студентов, как мы, что наши старания замечены.
Илья Захарчук, третьекурсник металлургического факультета:
- Первый раз буду получать стипендию от "Запорожстали". Если честно, то очень приятно, что комбинат ценит и поощряет усилия, направленные на учебу. Я отличник, иду на "красный" диплом.
На мой выбор профессии во многом повлиял папа, он рабочий на "Запорожстали". После академии тоже планирую поступать на комбинат, так как это самое крупное предприятие города, работает стабильно, принимает молодежь, можно получить ценный опыт. И работа интересная. Мне нравится процесс выплавки металла - нам показывали на экскурсии, и приятно быть причастным к этому делу.
Справка "Индустриалки"
В 2003 году комбинат "Запорожсталь" начал поощрять именными стипендиями лучших студентов Запорожского металлургического колледжа ЗГИА. С 2013 года генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма принял решение о расширении списка учебных заведений, и сегодня стипендию ПАО "Запорожсталь" получают также студенты инженерной академии, Запорожского национального технического университета и Запорожского национального университета.
За время действия программы именные стипендии комбината получили более трехсот студентов Запорожья.
Стипендии выплачиваются для популяризации ключевых для комбината специальностей, повышения имиджа предприятия в рамках программы по сотрудничеству с учебными заведениями.
Фото автора
Теперь дополнительно к основной стипендии они будут получать по 700 грн. в месяц в течение второго семестра.
Отметим, что это не разовая акция. Выплата стипендий проходит в рамках стипендиальной программы ПАО "Запорожсталь", которая действует с 2003 года.
Начальник управления подбора, комплектования и развития персонала ПАО "Запорожсталь" Максим Педь поздравил студентов, рассказал о работе на комбинате, пригласил получить на предприятии первую рабочую специальность в рамках производственной практики, и вручил именные сертификаты.
- В своей кадровой политике комбинат всегда делал ставку на молодежь, - отметил "Индустриалке" Максим Геннадьевич. - А вот вопрос качества подготовки специалистов — это вопрос совместный. Инженерная академия обеспечивает теоретическую подготовку, а мы предоставляем базу для проведения практики, для получения студентами первой рабочей профессии. И конечно, наша программа по именным стипендиям — это одна из тех мотивационных программ, которая позволяет нам выбрать лучших, наиболее талантливых, инициативных ребят.
Стипендия вручается за достижения в учебе, которые осваивают наиболее востребованные на "Запорожстали" специальности.
- Учитывая особенности нашей системы образования, выпускникам вузов не хватает практической подготовки, поэтому мы признательны комбинату "Запорожсталь" за возможность восполнить этот пробел, - говорит ректор ЗГИА Виктор Банах. - "Запорожсталь" - наш давний партнер, причем приятный во всех отношениях. Трудно переоценить всю помощь, которую нам предоставляют как в проведении тренингов и мастер-классов, так и в совершенствовании материальной базы нашей академии. Программа поддержки студентов стипендиями работает у нас третий год. И, что немаловажно, в этом учебном году начали привлекать в стипендиальную программу "Запорожстали" студентов не только металлургического, но и других факультетов.
Также хочется отметить важность программы "Школа-вуз-кобминат" для нашего промышленного города.
Говорят студенты ЗГИА
Елена Батычко, третьекурсница металлургического факультета:
- Хочу быть инженером-технологом в черной металлургии. У меня отец работает на титано-магнивевом комбинате, много знакомых — на "Запорожстали". В дальнейшем планирую или остаться преподавателем в институте, или пойти в ОТК или лабораторию на "Запорожсталь". Ведь это самое крупное предприятие нашего города, там стабильные зарплаты, социальная защищенность, к тому же это привлекательно.
И вот первая социальная поддержка от "Запорожстали" - именная стипендия. Шла к этому, стремилась - я отличница, иду на "красный" диплом. Очень приятно, что "Запорожсталь" поощряет таких студентов, как мы, что наши старания замечены.
Илья Захарчук, третьекурсник металлургического факультета:
- Первый раз буду получать стипендию от "Запорожстали". Если честно, то очень приятно, что комбинат ценит и поощряет усилия, направленные на учебу. Я отличник, иду на "красный" диплом.
На мой выбор профессии во многом повлиял папа, он рабочий на "Запорожстали". После академии тоже планирую поступать на комбинат, так как это самое крупное предприятие города, работает стабильно, принимает молодежь, можно получить ценный опыт. И работа интересная. Мне нравится процесс выплавки металла - нам показывали на экскурсии, и приятно быть причастным к этому делу.
Справка "Индустриалки"
В 2003 году комбинат "Запорожсталь" начал поощрять именными стипендиями лучших студентов Запорожского металлургического колледжа ЗГИА. С 2013 года генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма принял решение о расширении списка учебных заведений, и сегодня стипендию ПАО "Запорожсталь" получают также студенты инженерной академии, Запорожского национального технического университета и Запорожского национального университета.
За время действия программы именные стипендии комбината получили более трехсот студентов Запорожья.
Стипендии выплачиваются для популяризации ключевых для комбината специальностей, повышения имиджа предприятия в рамках программы по сотрудничеству с учебными заведениями.
Фото автора
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