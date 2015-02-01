Теперь дополнительно к основной стипендии они будут получать по 700 грн. в месяц в течение второго семестра.Отметим, что это не разовая акция. Выплата стипендий проходит в рамках стипендиальной программы ПАО " Запорожсталь " , которая действует с 2003 года.Начальник управления подбора, комплектования и развития персонала ПАО " Запорожсталь " Максим Педь поздравил студентов, рассказал о работе на комбинате, пригласил получить на предприятии первую рабочую специальность в рамках производственной практики, и вручил именные сертификаты.- В своей кадровой политике комбинат всегда делал ставку на молодежь, - отметил " Индустриалке " Максим Геннадьевич. - А вот вопрос качества подготовки специалистов — это вопрос совместный. Инженерная академия обеспечивает теоретическую подготовку, а мы предоставляем базу для проведения практики, для получения студентами первой рабочей профессии. И конечно, наша программа по именным стипендиям — это одна из тех мотивационных программ, которая позволяет нам выбрать лучших, наиболее талантливых, инициативных ребят.Стипендия вручается за достижения в учебе, которые осваивают наиболее востребованные на " Запорожстали " специальности.- Учитывая особенности нашей системы образования, выпускникам вузов не хватает практической подготовки, поэтому мы признательны комбинату " Запорожсталь " за возможность восполнить этот пробел, - говорит ректор ЗГИА Виктор Банах. - " Запорожсталь " - наш давний партнер, причем приятный во всех отношениях. Трудно переоценить всю помощь, которую нам предоставляют как в проведении тренингов и мастер-классов, так и в совершенствовании материальной базы нашей академии. Программа поддержки студентов стипендиями работает у нас третий год. И, что немаловажно, в этом учебном году начали привлекать в стипендиальную программу " Запорожстали " студентов не только металлургического, но и других факультетов.Также хочется отметить важность программы " Школа-вуз-кобминат " для нашего промышленного города.- Хочу быть инженером-технологом в черной металлургии. У меня отец работает на титано-магнивевом комбинате, много знакомых — на " Запорожстали " . В дальнейшем планирую или остаться преподавателем в институте, или пойти в ОТК или лабораторию на " Запорожсталь " . Ведь это самое крупное предприятие нашего города, там стабильные зарплаты, социальная защищенность, к тому же это привлекательно.И вот первая социальная поддержка от " Запорожстали " - именная стипендия. Шла к этому, стремилась - я отличница, иду на " красный " диплом. Очень приятно, что " Запорожсталь " поощряет таких студентов, как мы, что наши старания замечены.- Первый раз буду получать стипендию от " Запорожстали " . Если честно, то очень приятно, что комбинат ценит и поощряет усилия, направленные на учебу. Я отличник, иду на " красный " диплом.На мой выбор профессии во многом повлиял папа, он рабочий на " Запорожстали " . После академии тоже планирую поступать на комбинат, так как это самое крупное предприятие города, работает стабильно, принимает молодежь, можно получить ценный опыт. И работа интересная. Мне нравится процесс выплавки металла - нам показывали на экскурсии, и приятно быть причастным к этому делу.В 2003 году комбинат " Запорожсталь " начал поощрять именными стипендиями лучших студентов Запорожского металлургического колледжа ЗГИА. С 2013 года генеральный директор ПАО " Запорожсталь " Ростислав Шурма принял решение о расширении списка учебных заведений, и сегодня стипендию ПАО " Запорожсталь " получают также студенты инженерной академии, Запорожского национального технического университета и Запорожского национального университета.За время действия программы именные стипендии комбината получили более трехсот студентов Запорожья.Стипендии выплачиваются для популяризации ключевых для комбината специальностей, повышения имиджа предприятия в рамках программы по сотрудничеству с учебными заведениями.Фото автора