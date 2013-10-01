В ходе досудебного расследования в Мелитополе разоблачили работу двух подпольных цехов по производству алкоголя и изъяли фальсифицированного алкоголя почти на 275 тысяч гривен.
Во время обысков было выявлено специальное оборудование для изготовления алкогольных напитков с логотипами "Пшеничная Александрия" и "Александрия БЛИГ". Эту сомнительную жидкость реализовывали в торговой сети Запорожского области.
Правоохранителями было изъято 534 литра спирта российского происхождения и 1 350 литров уже готового фальсифицированного алкоголя на общую сумму почти в 275 тысяч гривен. В цехах также было обнаружено полторы тысячи металлических колпачков и пустых бутылок с логотипом "Пшеничная Александрия", а также 773 подделанные акцизные марки.
Сейчас следствием принимаются все необходимые меры фиксации доказательств преступной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области организаторы игорного бизнеса прикрывались лотереями
Во время обысков было выявлено специальное оборудование для изготовления алкогольных напитков с логотипами "Пшеничная Александрия" и "Александрия БЛИГ". Эту сомнительную жидкость реализовывали в торговой сети Запорожского области.
Правоохранителями было изъято 534 литра спирта российского происхождения и 1 350 литров уже готового фальсифицированного алкоголя на общую сумму почти в 275 тысяч гривен. В цехах также было обнаружено полторы тысячи металлических колпачков и пустых бутылок с логотипом "Пшеничная Александрия", а также 773 подделанные акцизные марки.
Сейчас следствием принимаются все необходимые меры фиксации доказательств преступной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области организаторы игорного бизнеса прикрывались лотереями
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