За сутки сотрудники Запорожского горсовета и коммунальных предприятий города собрали для жителей Авдеевки более 64,6 тыс. грн.
Сотрудники исполкома городского совета, районных администраций и коммунальных предприятий Запорожья не остались равнодушными к событиям, происходящим в Авдеевке и поддержали инициативу городского головы Владимира Буряка по сбору средств для нужд пострадавших. Акция была добровольной. За сутки собрали 64 620 грн.
Сегодня собранные средства, а также теплые одеяла были переданы волонтеру и депутату Авдеевского городского совета Алексею Дробязко.
"От жителей города Авдеевка выражаю огромную благодарность за то, что вы нас поддерживаете и оказываете нам всяческую помощь и поддержку", - сказал Алексей Дробязко.
Читайте также: Предприниматели Запорожья собрали 2,5 тонны продовольствия для жителей Авдеевки.
Сотрудники исполкома городского совета, районных администраций и коммунальных предприятий Запорожья не остались равнодушными к событиям, происходящим в Авдеевке и поддержали инициативу городского головы Владимира Буряка по сбору средств для нужд пострадавших. Акция была добровольной. За сутки собрали 64 620 грн.
Сегодня собранные средства, а также теплые одеяла были переданы волонтеру и депутату Авдеевского городского совета Алексею Дробязко.
"От жителей города Авдеевка выражаю огромную благодарность за то, что вы нас поддерживаете и оказываете нам всяческую помощь и поддержку", - сказал Алексей Дробязко.
Читайте также: Предприниматели Запорожья собрали 2,5 тонны продовольствия для жителей Авдеевки.
- Просмотров: 206
Похожие новости