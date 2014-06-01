Сегодня, 2 февраля,провел выездное совещание на территории модульного городка, где живут вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей — речь шла о готовности Запорожья принять новых вынужденных переселенцев, которые могут прибыть из Авдеевки, подвергающейся сейчас интенсивным обстрелам.В совещении участвовали представители ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, Запорожской областной организации общества Красного Креста Украины, управления социальной защиты населения Запорожского городского совета и другие.Запорожье готово принять новых переселенцев — то есть, как и поручил городской голова Владимир Буряк, обеспечить их кровом, предоставить детям места в школах и детских садиках, оказать необходимую медицинскую помощь. В модульном городке вполне приличные условия. Главное — тепло, если не сказать, что жарко. Во всяком случае, дети в домиках гуляют одетые по-летнему.- Запорожцы готовы протянуть руку помощи жителям Авдеевки. Работа уже вед е тся. Это подготовка мест для размещения вынужденных переселенцев, сбор продуктов, вещей, которые в первую очередь необходимы людям. В составе областного гуманитарного груза город Запорожье уже отправил в Донецкую область две с половиной тонны продуктов, - отметил Анатолий Пустоваров.Сейчас многие запорожцы готовы поделиться с жителями Авдеевки всем необходимым. В сборе гуманитарной помощи городской власти помогает Запорожская областная организациия общества Красного Креста Украины.- Запорожцы откликнулись на происходящие в Авдеевке события, многие уже начали оказывать помощь. В первую очередь людям сегодня необходимы продукты длительного хранения и быстрого приготовления, т е плые вещи, одеяла, обогреватели. Красный Крест принимает помощь и организовывает е е отправку, - сообщил председатель Запорожской областной организации общества Красного Креста Константин Силин.Адрес областного Красного Креста: улица Почтовая, 4а (бывшая улица Горького) — это не доезжая до автовокзала, за 11-й школой.Фото и видео: Дмитрий Шилин