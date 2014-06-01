Для них подготовлено более двухсот мест, из них 176 мест в модульном городке, где условия проживания довольно комфортные, и главное - там очень тепло
Сегодня, 2 февраля, заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров провел выездное совещание на территории модульного городка, где живут вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей — речь шла о готовности Запорожья принять новых вынужденных переселенцев, которые могут прибыть из Авдеевки, подвергающейся сейчас интенсивным обстрелам.
В совещении участвовали представители ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, Запорожской областной организации общества Красного Креста Украины, управления социальной защиты населения Запорожского городского совета и другие.
Запорожье готово принять новых переселенцев — то есть, как и поручил городской голова Владимир Буряк, обеспечить их кровом, предоставить детям места в школах и детских садиках, оказать необходимую медицинскую помощь. В модульном городке вполне приличные условия. Главное — тепло, если не сказать, что жарко. Во всяком случае, дети в домиках гуляют одетые по-летнему.
- Запорожцы готовы протянуть руку помощи жителям Авдеевки. Работа уже ведется. Это подготовка мест для размещения вынужденных переселенцев, сбор продуктов, вещей, которые в первую очередь необходимы людям. В составе областного гуманитарного груза город Запорожье уже отправил в Донецкую область две с половиной тонны продуктов, - отметил Анатолий Пустоваров.
Сейчас многие запорожцы готовы поделиться с жителями Авдеевки всем необходимым. В сборе гуманитарной помощи городской власти помогает Запорожская областная организациия общества Красного Креста Украины.
- Запорожцы откликнулись на происходящие в Авдеевке события, многие уже начали оказывать помощь. В первую очередь людям сегодня необходимы продукты длительного хранения и быстрого приготовления, теплые вещи, одеяла, обогреватели. Красный Крест принимает помощь и организовывает ее отправку, - сообщил председатель Запорожской областной организации общества Красного Креста Константин Силин.
Адрес областного Красного Креста: улица Почтовая, 4а (бывшая улица Горького) — это не доезжая до автовокзала, за 11-й школой.
Эта семья вынужденных переселенцев из Донецка живет в модульном городке почти год - условия им здесь очень нравятся
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Сегодня, 2 февраля, заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров провел выездное совещание на территории модульного городка, где живут вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей — речь шла о готовности Запорожья принять новых вынужденных переселенцев, которые могут прибыть из Авдеевки, подвергающейся сейчас интенсивным обстрелам.
В совещении участвовали представители ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, Запорожской областной организации общества Красного Креста Украины, управления социальной защиты населения Запорожского городского совета и другие.
Запорожье готово принять новых переселенцев — то есть, как и поручил городской голова Владимир Буряк, обеспечить их кровом, предоставить детям места в школах и детских садиках, оказать необходимую медицинскую помощь. В модульном городке вполне приличные условия. Главное — тепло, если не сказать, что жарко. Во всяком случае, дети в домиках гуляют одетые по-летнему.
- Запорожцы готовы протянуть руку помощи жителям Авдеевки. Работа уже ведется. Это подготовка мест для размещения вынужденных переселенцев, сбор продуктов, вещей, которые в первую очередь необходимы людям. В составе областного гуманитарного груза город Запорожье уже отправил в Донецкую область две с половиной тонны продуктов, - отметил Анатолий Пустоваров.
Сейчас многие запорожцы готовы поделиться с жителями Авдеевки всем необходимым. В сборе гуманитарной помощи городской власти помогает Запорожская областная организациия общества Красного Креста Украины.
- Запорожцы откликнулись на происходящие в Авдеевке события, многие уже начали оказывать помощь. В первую очередь людям сегодня необходимы продукты длительного хранения и быстрого приготовления, теплые вещи, одеяла, обогреватели. Красный Крест принимает помощь и организовывает ее отправку, - сообщил председатель Запорожской областной организации общества Красного Креста Константин Силин.
Адрес областного Красного Креста: улица Почтовая, 4а (бывшая улица Горького) — это не доезжая до автовокзала, за 11-й школой.
Эта семья вынужденных переселенцев из Донецка живет в модульном городке почти год - условия им здесь очень нравятся
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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