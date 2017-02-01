В Александровском районе Запорожья патрульные задержали мужчину, который почти год находился в розыске.
Инспекторы заметили, что на земле на трамвайной остановке лежит человек и подошли узнать, не нужна ли ему помощь. Мужчина сказал, что он из столицы и ему ничего не нужно.
Правоохранители проверили его по базе данных и выяснили, что его с марта прошлого года разыскивают за кражу денег и ноутбука.
Мужчину доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье люди украли из магазина продукты.
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Инспекторы заметили, что на земле на трамвайной остановке лежит человек и подошли узнать, не нужна ли ему помощь. Мужчина сказал, что он из столицы и ему ничего не нужно.
Правоохранители проверили его по базе данных и выяснили, что его с марта прошлого года разыскивают за кражу денег и ноутбука.
Мужчину доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье люди украли из магазина продукты.
Читайте также: В Запорожье на остановке конфликт завершился рукоприкладством.
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