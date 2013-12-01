В соревнованиях участвуют военные из восьми частей Национальной гвардии, которые находятся в четырех областях Украины. Спортивное мероприятие такого уровня впервые проходит в Запорожье.- Представлено четыре области — Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская, - рассказал "Индустриалке" судья соревнований, начальник физической культуры и спорта Южного территориального управления Национальной гвардии Украины подполковник Сергей Судец. - Рукопашный бой — это военно-прикладной вид борьбы, который обязательно должен быть на высоком уровне у каждого военнослужащего Национальной гвардии.Сегодня ребята демонстрируют свои навыки и способности и имеют возможность их усовершенствовать в бою. Я за сегодняшний день могу отметить высокую подготовку всех участников соревнований.У многих из бойцов за плечами есть определенный спортивный опыт, который помогает им побеждать.- Я уже победил в двух боях и сейчас буду бороться за первое место, - поделился с "Индустриалкой" военнослужащий из Южноукраинской части 3044 Национальной гвардии Павел Пинзул. - В соревнованиях участвуют серьезные спортсмены, поэтому расслабляться нельзя. Я готовился очень серьезно к этому мероприятию — тренировался по два раза в день. Я уже давно занимаюсь тайским боксом и это мне помогает, хоть с рукопашных боем и имеются свои отличия. Я хочу стать еще лучшим в рукопашке, чтобы хорошо боксировать и при необходимости защищать свою страну.Еще один участник соревнований — Ростислав Ковальчук приехал из Одессы и готовился к бою за третье место, а перед началом обратился к фельдшеру соревнований, чтобы он обработал его бок обезболивающим спреем. Несмотря на специфику соревнований травмированных сегодня было немного, рассказал "Индустриалке" боец с образованием фельдшера из воинской части 3029 Национальной гвардии Украины Алексей Пицик.- Одному бойцу разбили нос, другой потерял сознание и было несколько ссадин, но ничего серьезного. Это нормальный процесс. Все-таки соревнования по рукопашному бою предполагают жесткий контакт и ушибы. В целом же все бойцы относятся друг к другу с уважением.По результатам соревнований все участники будут награждены грамотами и медалями, а победители - кубками.КОНКРЕТНОВ спортивном комплексе "Мотор–Сич" встретились бойцы из: Запорожские воинские части - 3029, 3033, 3026; Одесские воинские части - 3012, 3014; Николаевская воинская часть 3039; Херсонская воинская часть 3056; Южноукраинская воинская часть 3044.