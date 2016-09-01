Гороскоп на 6 – 12 февраля.

Излишняя активность грозит привести к конфликтной ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите выслужиться перед начальством. К вашим советам будут прислушиваться. Свободное время лучше посвятить семье, детям или любимому человеку.Стоит завершить дела, которые тянутся уже давно. Все встречи неслучайны. Многие вопросы удастся решить с помощью вашего обаяния. Прежде чем решительно действовать, все хорошенько продумайте. Выходные можете посвятить планированию встреч и путешествий.Возможно повышение по службе, которого вы так долго ждали. Или же вы получите дополнительную прибыль. Но не стоит рассказывать об этом посторонним. Постарайтесь не провоцировать сплетни. В выходные почувствуете прилив сил, словно откроется второе дыхание.Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые раньше представлялись неразрешимыми. Желательно снизить объем работы, постарайтесь объективно оценивать свои возможности. Поддержка друзей ободрит и придаст сил.Запаситесь терпением и выдержкой: вас могут подстерегать обман и промахи, не обольщайтесь успехом в финансовых делах и в бизнесе. Осторожнее с новыми друзьями. Лучше не начинать ничего нового, лучше займите выжидательную позицию и поступайте обдуманно и мудро.На первый план выйдут проблемы личного характера и семейные дела. Могут возникнуть некоторые препятствия в осуществлении ваших планов. Для вас может оказаться непосильной задачей контролировать ситуацию. Работа обещает быть преимущественно рутинной.Вероятна интересная деловая поездка, которая даст новые возможности в будущем. Воспользуйтесь этой возможностью и решите накопившиеся проблемы. Возможно улучшение в профессиональных делах. Выходные – хороший период для перемен в личной жизни.Отбросьте прочь неуверенность и начинайте отстаивать свои права на всех жизненно важных направлениях. Вам сделают перспективное деловое предложение. Ваши идеи будут востребованы среди коллег и начальства. В выходные может усилиться ваше личное влияние.В ваших силах сделать максимум возможного в разных областях. Не бойтесь брать на себя дополнительные обязательства, тогда будет больше свободных средств и возможностей. Постарайтесь избегать конфликтов и противоречий в отношениях с коллегами и начальством.Вы будете готовы работать без выходных. Однако стоит слегка охладить такое рвение и реально рассчитать свои силы. Можете не сомневаться в надежности и искренности ваших партнеров. Ориентируйтесь на них, и это принесет вам желанный успех.Период может оказаться испытанием на прочность, но вскоре напряжение спадет. Просто нужно верить в собственные силы и искренность близких людей. Возможны интересные встречи и выгодные предложения. Ожидает событие, которым ознаменуется начало успеха в карьере.Придется разбираться с неотложными проблемами, возможна загруженность на работе. Могут атаковать проблемы из прошлого, без решения которых не будет продвижения вперед. Понадобятся усилия, чтобы прорваться. В выходные представится шанс реализовать свои планы.