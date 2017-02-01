В Запорожье одно из предприятий при ведении финансово-хозяйственной деятельности пользовалось услугами "фиктивных" фирм.
Стало известно, что благодаря сотрудничеству с "фиктивщиками", махинаторы украли более 12 млн. грн. бюджетных средств.
Ведется следствие, сообщает межрегиональное оперативное управление Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье торговали контрабандным элитным алкоголем.
Читайте также: В Украине хотят ввести смертную казнь.
Стало известно, что благодаря сотрудничеству с "фиктивщиками", махинаторы украли более 12 млн. грн. бюджетных средств.
Ведется следствие, сообщает межрегиональное оперативное управление Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье торговали контрабандным элитным алкоголем.
Читайте также: В Украине хотят ввести смертную казнь.
- Просмотров: 454
Похожие новости