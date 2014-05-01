На сегодняшний день в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, скрывшие информацию, которая бы могла повлиять на решение о предоставлении субсидии. Сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.
Государственная помощь плательщикам коммунальных услуг будет существенно сокращена после того, как Минфин завершит процесс проверки всех получателей субсидий.
Процесс верификации предусматривает анализ информации из нескольких источников. В частности, будут проверять банковские счета, траты на покупки и оплату услуг. Минфин получил доступ к реестру транспортных средств и банковской тайне.
Самое распространенное нарушение – приобретение недвижимости или авто стоимостью больше 50 тысяч гривен. Второе распространенное нарушение - скрытые доходы.
Среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию, сообщает "Сегодня".
Государственная помощь плательщикам коммунальных услуг будет существенно сокращена после того, как Минфин завершит процесс проверки всех получателей субсидий.
Процесс верификации предусматривает анализ информации из нескольких источников. В частности, будут проверять банковские счета, траты на покупки и оплату услуг. Минфин получил доступ к реестру транспортных средств и банковской тайне.
Самое распространенное нарушение – приобретение недвижимости или авто стоимостью больше 50 тысяч гривен. Второе распространенное нарушение - скрытые доходы.
Среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию, сообщает "Сегодня".
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