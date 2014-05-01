Государственная помощь плательщикам коммунальных услуг будет существенно сокращена после того, как Минфин завершит процесс проверки всех получателей субсидий.Процесс верификации предусматривает анализ информации из нескольких источников. В частности, будут проверять банковские счета, траты на покупки и оплату услуг. Минфин получил доступ к реестру транспортных средств и банковской тайне.Самое распространенное нарушение – приобретение недвижимости или авто стоимостью больше 50 тысяч гривен. Второе распространенное нарушение - скрытые доходы.Среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию, сообщает "Сегодня".