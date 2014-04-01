Такое решение с целью контроля за эффективным использованием средств местного бюджета и недопущения излишних расходов, решения вопроса о необходимости выделения средств из городского бюджета сегодня на сессии приняли депутаты горсовета.В состав комиссии войдут депутаты разных фракций, а также один внефракционный.Депутаты фракции Оппозиционного блока призвали коллег работать в составе временных комиссий на благо горожан, а не пиариться на временных комиссиях.- Я не против положения, которое прописано в регламенте, по временным комиссиям, но в Запорожье они имеют чисто политический спекулятивный характер. Для некоторых депутатов сегодня важнее не услышать результат комиссии, а пропиариться, - отметил депутат Запорожского горсовета от Оппозиционного блока Руслан Божко.- У нас были созданы две временные комиссии - по питанию детей и экологии. Никакого логического завершения временных комиссий мы не видели. Уже полгода прошло, нужно прийти к какому-то итогу, услышать отчет, есть ли результаты работы, - заявил депутат горсовета Игорь Чумаченко.Городской голова Запорожья Владимир Буряк подчеркнул, что на сессии в марте будут заслушаны отчеты комиссий по питанию детей и экологии о результатах работы.