Завтра 1 января 2017 года запорожцев ждет морозная новогодняя погода. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.
На дорогах будьте внимательны и осторожны, ожидается переменная облачность, без осадков, местами гололедица, ветер западный 5-10 м/с.
Второго января будет немного теплее. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. Ясно, без осадков, местами гололедица, ветер западный 7-12 м/с, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
На дорогах будьте внимательны и осторожны, ожидается переменная облачность, без осадков, местами гололедица, ветер западный 5-10 м/с.
Второго января будет немного теплее. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. Ясно, без осадков, местами гололедица, ветер западный 7-12 м/с, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
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