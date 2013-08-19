В Запорожье по ул. Тиражной в Днепровском районе загорелось колесо бензовоза автомобиля марки "DAF". Событие увидел водитель другой машины, не остался в стороне и пришел на помощь.
"Двигаясь по автодороге заметил, что у автомобиля, который едет передо мной, произошло возгорание заднего колеса. Поняв, что водитель не подозревает об опасности, начал подавать ему звуковые и жестикуляционным сигналы, чтобы человек остановился. Я сразу вызвал спасателей и вдвоем с водителем бензовоза начали ликвидировать возгорание. Мы отцепили тягач от цистерны, в результате чего огненное колесо оторвалось. Чтобы предотвратить распространение огня, мы оттащили его подальше от транспортного средства и цистерны. В это время прибыли спасатели и потушили горящее колесо", - рассказал 40-летний Сергей Брегеда, водитель автомобиля "Газель".
На место происшествия прибыла группа спасателей, которая полностью ликвидировала возгорание автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Благодаря неравнодушию, опытности и оперативным действиям водителя автомобиля "Газель" удалось вовремя прийти на помощь, спасти жизнь человеку и предотвратить значительный материальный ущерб.
Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
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"Двигаясь по автодороге заметил, что у автомобиля, который едет передо мной, произошло возгорание заднего колеса. Поняв, что водитель не подозревает об опасности, начал подавать ему звуковые и жестикуляционным сигналы, чтобы человек остановился. Я сразу вызвал спасателей и вдвоем с водителем бензовоза начали ликвидировать возгорание. Мы отцепили тягач от цистерны, в результате чего огненное колесо оторвалось. Чтобы предотвратить распространение огня, мы оттащили его подальше от транспортного средства и цистерны. В это время прибыли спасатели и потушили горящее колесо", - рассказал 40-летний Сергей Брегеда, водитель автомобиля "Газель".
На место происшествия прибыла группа спасателей, которая полностью ликвидировала возгорание автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Благодаря неравнодушию, опытности и оперативным действиям водителя автомобиля "Газель" удалось вовремя прийти на помощь, спасти жизнь человеку и предотвратить значительный материальный ущерб.
Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
Читайте также: В Запорожской области обнаружили труп мужчины в затопленной лодке
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