В акватории Каховского водохранилища возле пгт Кушугум Запорожского района местные жители обнаружили полузатопленную лодку, в которой находилось тело мужчины без признаков жизни.
На место происшествия прибыла выехала группа аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели доставили погибшего на берег и передали работникам национальной полиции. Тело 28-летнего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
На место происшествия прибыла выехала группа аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели доставили погибшего на берег и передали работникам национальной полиции. Тело 28-летнего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
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