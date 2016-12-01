В декабре Анна Панова триумфально выступила на чемпионате Европы среди юниоров, который проходил в Израиле. В возрастной категории до 20 лет, в весе 69 кг, запорожанка завоевала три "золота". Ее результаты стали лучшими в рывке – 98 кг, толчке – 119 кг, и сумме двоеборья – 217 кг. Это личный рекорд молодой запорожской спортсменки. А еще – историческое достижение для запорожской тяжелой атлетики. В последний раз представительница нашего региона привозила домой золото чемпионата Европы в 2002 году. Тогда чемпионкой континента стала Елена Зиновьева-Орлова, которая сегодня возглавляет СДЮШОР " Спартак " по тяжелой атлетике имени Леонида Жаботинского, на базе которой теперь тренируется Анна Панова.Отметим, что девушке 18 лет. Родом она из Каменско-Днепровского района. Представляет запорожскую областную школу высшего спортивного мастерства и физкультурно-спортивное общество " Колос " .Лучшим тренером декабря признан наставник Анны – вице-президент Запорожской областной федерации тяжелой атлетики, Анатолий Орлов.Кстати, это второе высокое признание заслуг Анны Пановой – накануне девушка получила награду, как лучшая тяжелоатлетка Запорожской области в 2016 году.Автор: Ирина Гейм