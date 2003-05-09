Жительница Запорожья сообщила правоохранительным органам, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем. Незнакомец сообщил, что якобы ее сын находится в полиции, а для не привлечения к уголовной ответственности нужны деньги.
Через некоторое время к ней домой пришел неизвестный, которому заявитель передала 10 тысяч гривен и два золотых кольца. Только потом пенсионерка позвонила сыну, который сообщил, что с ним все в порядке и в правоохранительные органы он не попадал, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье предновогоднее застолье закончилось ножевым ранением.
Через некоторое время к ней домой пришел неизвестный, которому заявитель передала 10 тысяч гривен и два золотых кольца. Только потом пенсионерка позвонила сыну, который сообщил, что с ним все в порядке и в правоохранительные органы он не попадал, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье предновогоднее застолье закончилось ножевым ранением.
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