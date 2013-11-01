Каждый из гостей на листике пишет сво е любимое число или ту цифру, которая пришла на ум. Затем ведущий объявляет, что сейчас он будет задавать по очереди каждому вопрос, ответом на который будет число, написанное на листике, то есть отвечать на поставленный вопрос гость должен, поднимая листик с написанной цифрой и громко называя это число. Вопросы могут быть следующего характера: сколько Вам лет? сколько раз в день вы предпочитаете кушать? сколько у Вас пальцев на левой ноге? сколько Вы весите? и так далее.Ведущий подготавливает описание различных примет про Новый год, при ч е м в перемешку правдивые и выдуманные. По очереди зачитывает для каждого из гостей по примете, а тот отвечает, верит он или нет. Кто больше всех правильно угадал, тот и победил. Примерные приметы: порвать платье в Новый год — к страстному роману, да или нет? (да), на Кубе в новый год для каждого гостя готовят по 12 виноградинок, их нужно съесть во время боя курантов и под каждую виноградинку загадать желание, которое непременно исполнится, да или нет? (да), на Кипре провожают старый год в полной темноте и включают свет только с наступлением нового года, да или нет? (да), в Китае в доме должна летать бабочка на Новый год, да или нет? (нет) и так далее.Когда гости собираются, некоторым из них на входе раздаются жетоны с заданием, можно даже продать для большей интриги. В жетонах указано, что в определенное время приглашенный должен выполнить какое-то задание. Очень забавно, когда посредине тоста один из гостей вдруг закукарекает или начнет вытанцовывать твист на столе.В шапке или мешочке лежат фанты. Каждый из гостей выбирает по одному и читает. Затем по очереди все демонстрируют свои таланты. На фантах может быть написано: изобразить статую Дискобола, сыграть роль пьяного грузчика, спеть романс на слова детского стишка, станцевать гопак, показать двойной тулуп в фигурном катании и так далее. Кто лучше раскроет свой талант, тот и достоин награды.Для этого конкурса ведущий должен подготовить различные вопросы на тему Нового года, к примеру, что все люди наряжают на праздник? какой салат принято считать символом Нового года? что запускают в небо люди, празднуя Новый год? и так далее. Такие вопросы ведущий зада е т быстро и ловко, требуя такого же ответа. Только каждый гость должен помнить, что отвечать нужно неправильно, то есть не правду. Тот, кто да е т правильные ответы — в конце конкурса выполняет различные желания или рассказывает стихи.После активных танцев, усевшись за столом, гости участвуют в следующем конкурсе. Ведущий предлагает вспомнить все новогодние атрибуты. Гости по очереди называют елку, Деда Мороза и т. д. Побеждает тот, чье определение будет последним.Для каждой команды потребуется ведро и набор шаров из ваты. Задача каждого участника — забросить как можно больше " снежных комочков " в ведро, которое устанавливают на расстоянии 5-7 м от команды. Количество команд зависит от общего числа приглашенных. Чем больше участников, тем интересней, особенно, когда все уже " под шафе " .Дед Мороз и Снегурочка в своих шапках несут записки. У одного — имена гостей, у другой — новогодние пожелания. Ведущий вынимает из первой шапки жетон и читает, о ком сейчас пойдет речь. Герой подходит и у Снегурочки берет жетон, в котором предсказаны его перспективы на ближайший год.Для этого конкурса ведущий должен знать заранее правильный ответа, сколько именно шаров, не других игрушек, а шаров, на е лке. По команде все гости принимаются за счетоводство. Кто из участников быстрее всех посчитает е лочные шарики и выкрикнет правильный ответ — тот и победил.