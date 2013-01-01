В ночь на 31 декабря в Днепровский отдел полиции поступило сообщение о том, что застолье двоих товарищей закончилось ножевым ранением. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, после чего хозяин дома получил от гостя удар ножом.
В результате мужчину с телесными повреждениями доставили в 5-ю городскую больницу. Подозреваемый опрошенный на месте. Проводится проверка, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожец нашел своего папу мертвым.
Читайте также: В Бердянске женщина подрезала мужчину
В результате мужчину с телесными повреждениями доставили в 5-ю городскую больницу. Подозреваемый опрошенный на месте. Проводится проверка, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожец нашел своего папу мертвым.
Читайте также: В Бердянске женщина подрезала мужчину
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