Официальная часть поздравлений личного состава " Скифа " состоялась в актовом зале Лисичанского отдела полиции. С приближением праздников бойцов поздравили заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Андрей Долинный, начальник Лисичанского ОП Николай Черников, председатель областной профсоюзной организации аттестованных работников органов внутренних дел Виктор Нестеренко, заместитель председателя правления Общества ветеранов АТО Запорожья Александр Дьяченко, волонтер " Волонтерского центра " Запорожье " Любовь Леонова и бард Роман Алешин, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.Как рассказывает местное руководство полиции по охране общественного порядка в Северодонецке и Лисичанске запорожский батальон был привлечен впервые. Сотрудники " Скифа " выполняют свои обязанности на высшем уровне. Каждый день задержания - наркотики, оружие, ими перекрыты железнодорожный и автовокзал, где изымаются боеприпасы, чтобы они не попадали на территорию, не связанную с проведением АТО.Не просто так приехали гости из родного Запорожья. Заместитель начальника ГУНП Андрей Долинный вручил запорожским защитникам благодарности от Президента Украины." Очень приятно было услышать слова благодарности из уст руководителя главка в адрес наших ребят, которые почти три месяца выполняют здесь поставленные задачи, - отметил Андрей Долинный. - Приятно, что наше подразделение является образцовым для местных сотрудников в организации работы и раскрытия преступлений - потому что есть серьезные задержания, серьезные раскрытия " .С новогодними праздниками " скифовцев " также поздравил председатель полицейского профсоюза Виктор Нестеренко, который уже традиционно привез бойцам Деда Мороза и Снегурочку.Главные герои Нового года поздравили ребят и подарили нашим защитникам новогодние подарки.Презенты привезли и волонтеры - продукты, одноразовую посуду, средства для мытья посуды. О своих земляках не забыли и обычные запорожцы, которые передали выпечку, соленья, консервацию.В свою очередь, защитники поблагодарили гостей за новогодние вкусности и создание праздничной атмосферы в нелегких условиях службы в зоне проведения антитеррористической операции.