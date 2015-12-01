Ежегодно, в ночь с 31 декабря на 1 января все телеканалы страны вещают новогодние концерты, праздничные фильмы и сказки. Если в ваших планах – домашнее застолье, а главное развлечение – телевизор, то вам стоит ознакомиться с программой на новогоднюю ночь.
Телепрограмма главных телеканалов страны на 31 декабря 2016 года – 1 января 2017 года:
1+1
20:15 — Новогодний "Вечерний квартал"
23:55 — Новогоднее поздравление
00:00 — Новогодний вечерний квартал
04:40 — "Сказочная Русь"
ИНТЕР
20:30 — фильм "Замуж в Новый год"
22:30 — "Новогодний огонек"
23:50 — Новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко
00:00 — Новогодний огонек
02:12 — "Поверь в мечту"! Новогодний огонек
05:25 — мюзикл "За двумя зайцами"
СТБ
22:00 — Новый год на СТБ;
23:50 — Новогоднее поздравление Президента Украины;
00:01 — Новый год на СТБ.
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
21:30 — Новый год на Первом
22:45 — Мегалот
01:20 — Новы год на Первом
03:50 — Концертная программа "Мой мир"
НОВЫЙ КАНАЛ
20:15 — Варьяты
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Суперинтуиция
КАНАЛ УКРАИНА
21:50 — Говорит Украина. Новогоднее шоу
23:55 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Говорит Украина. Новогоднее шоу
01:30 — Новогодний концерт
ICTV
20:00 — Дизель-шоу. Новогодняя программа
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Дизель-шоу. Новогодняя программа
01:50 — Концерт "Океана Эльзы"
НТН
21:10 — "Дискотека 80-х"
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Концерт "Бит-Квартет "Секрет": 30 лет на бис"
01:30 — "Ляпис Трубецкой". Концерт "Клоуна нет!"
2+2
22:50 — "Песни, рожденные в АТО"
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Новогодний Облом.UA
Источник: Информатор
Телепрограмма главных телеканалов страны на 31 декабря 2016 года – 1 января 2017 года:
1+1
20:15 — Новогодний "Вечерний квартал"
23:55 — Новогоднее поздравление
00:00 — Новогодний вечерний квартал
04:40 — "Сказочная Русь"
ИНТЕР
20:30 — фильм "Замуж в Новый год"
22:30 — "Новогодний огонек"
23:50 — Новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко
00:00 — Новогодний огонек
02:12 — "Поверь в мечту"! Новогодний огонек
05:25 — мюзикл "За двумя зайцами"
СТБ
22:00 — Новый год на СТБ;
23:50 — Новогоднее поздравление Президента Украины;
00:01 — Новый год на СТБ.
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
21:30 — Новый год на Первом
22:45 — Мегалот
01:20 — Новы год на Первом
03:50 — Концертная программа "Мой мир"
НОВЫЙ КАНАЛ
20:15 — Варьяты
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Суперинтуиция
КАНАЛ УКРАИНА
21:50 — Говорит Украина. Новогоднее шоу
23:55 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Говорит Украина. Новогоднее шоу
01:30 — Новогодний концерт
ICTV
20:00 — Дизель-шоу. Новогодняя программа
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Дизель-шоу. Новогодняя программа
01:50 — Концерт "Океана Эльзы"
НТН
21:10 — "Дискотека 80-х"
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Концерт "Бит-Квартет "Секрет": 30 лет на бис"
01:30 — "Ляпис Трубецкой". Концерт "Клоуна нет!"
2+2
22:50 — "Песни, рожденные в АТО"
23:54 — Новогоднее поздравление Президента Украины
00:01 — Новогодний Облом.UA
Источник: Информатор
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